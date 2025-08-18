Τροχαίο στην Εγνατία: Το φορτηγό έπεσε πάνω σε σταματημένα ΙΧ στα διόδια – Επέστρεφαν από γάμο οι τρεις νεκροί
Στο νοσοκομείο ο οδηγός και ο συνοδηγός του φορτηγού
Ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας (18/8) όταν ένα φορτηγό έπεσε πάνω σε δύο ΙΧ που βρίσκονταν ακινητοποιημένα σε ουρά στα διόδια του Ιάσμου στην Εγνατία οδό.
Τα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά τη σύγκρουση – με αποτέλεσμα να απανθρακωθούν οι τρεις από τους τέσσερις επιβάτες του ενός ΙΧ, ενώ σοβαρά τραυματισμένος φέρεται και ο οδηγός του μοιραίου οχήματος με καταγωγή από την Βουλγαρία. Παράλληλα, με ελαφρά τραύματα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο άλλοι τέσσερις άνθρωποι που ενεπλάκησαν στο δυστύχημα.
Η φωτιά επεκτάθηκε και περιμετρικά της Εγνατίας Οδού, σε αγροτική έκταση. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, 22 πυροσβέστες και 9 οχήματα, 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η αστυνομία.
Σοκαρισμένοι οι διερχόμενοι οδηγοί έσπευσαν στο σημείο του τροχαίου για να δουν τι είχε συμβεί, ενώ κινητοποιήθηκαν 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και η Αστυνομία.
Λίγο μετά τις 16:00 έληξε η προσωρινή εκτροπή της κυκλοφορίας στην Εγνατία Οδό, στο τμήμα Κομοτηνής – Ξάνθης, ολοκληρώθηκε, όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Τροχαίο στην Εγνατία: Επέστρεφαν από γάμο
Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, οι επιβαίνοντες στα 2 αυτοκίνητα είχαν πάει σε γάμο στην Ήπειρο και τη στιγμή που έγινε το τροχαίο, ήταν στο δρόμο της επιστροφής για τον Έβρο.
