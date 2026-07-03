Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας;
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Πώς κρίνετε τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της ακρίβειας; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Συναγερμός στο Ζευγολατιό Κορινθίας: Ανατράπηκε νταλίκα στην Εθνική Οδό – Εγκλωβισμένος ο οδηγός

Σε εγρήγορση οι Αρχές το βράδυ της Παρασκευής 3/7

Συναγερμός στο Ζευγολατιό Κορινθίας: Ανατράπηκε νταλίκα στην Εθνική Οδό – Εγκλωβισμένος ο οδηγός
DEBATER NEWSROOM

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Παρασκευής 3/7 όταν ανατράπηκε νταλίκα στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο 97ο χιλιόμετρο, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv η νταλίκα προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, τις οποίες έκοψε και στη συνέχεια κατέληξε εκτός του οδοστρώματος, σε παρακείμενο χωράφι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο οδηγός της νταλίκας τραυματίστηκε και στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του. Επί τόπου βρίσκονται επίσης περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων (ΠΑΘΕ) Κορινθίας, οχήματα της Ολυμπίας Οδού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Προσθήκη ως προτεινόμενη
πηγή στην Google
Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ