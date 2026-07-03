Συναγερμός στο Ζευγολατιό Κορινθίας: Ανατράπηκε νταλίκα στην Εθνική Οδό – Εγκλωβισμένος ο οδηγός

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές το βράδυ της Παρασκευής 3/7 όταν ανατράπηκε νταλίκα στην Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών, στο 97ο χιλιόμετρο, στο ύψος του Ζευγολατιού Κορινθίας, στο ρεύμα προς Πάτρα.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Korinthostv η νταλίκα προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες, τις οποίες έκοψε και στη συνέχεια κατέληξε εκτός του οδοστρώματος, σε παρακείμενο χωράφι.

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Ο οδηγός της νταλίκας τραυματίστηκε και στο σημείο επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του. Επί τόπου βρίσκονται επίσης περιπολικό της Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων (ΠΑΘΕ) Κορινθίας, οχήματα της Ολυμπίας Οδού και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.