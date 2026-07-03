Πυροσβεστική: 44 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
Τι ανέφερε η Πυροσβεστική
Σε 44 ανήλθαν οι αγροτοδασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα σύμφωνα με την Πυροσβεστική.
Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, οι 39 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη πέντε.
Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και κλιμάκια της διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.
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