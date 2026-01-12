Χανιά: Εξαρθρώθηκε σπείρα που έκλεβε μηχανές – Επτά ανήλικοι ανάμεσα στους 10 συλληφθέντες (εικόνα)

Χειροπέδες σε μέλη σπείρας που διέπραττε κλοπές μοτοσικλετών στη Κρήτη πέρασε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, για την υπόθεση, συνελήφθησαν, δέκα μέλη της ομάδας-συμμορίας ηλικίας από 16 έως 19 ετών (9 Έλληνες και ένας αλλοδαπός) βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση συμμορίας από άτομα που οργανώθηκαν για να διαπράττουν διακεκριμένες κλοπές.

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται 9 γονείς των ανηλίκων για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Οι έρευνες της αστυνομίας έδειξε ότι κατά το χρονικό διάστημα από 18/11/2025 έως 10/01/2026, οι νεαροί έχοντας συστήσει εγκληματική ομάδα-συμμορία, με διαρκή δράση και με διαφορετική κατά περίπτωση σύνθεση, νυχτερινές ώρες διέπρατταν διακεκριμένες κλοπές μοτοσικλετών από διάφορες περιοχές των Χανίων.

Ειδικότερα, αφού εντόπιζαν τα δίκυκλα, κατόπτευαν τους χώρους όπου αυτά φυλάσσονταν και παρακάμπτοντας τα διάφορα μέτρα ασφαλείας που υπήρχαν, τα αφαιρούσαν.

Εντοπίστηκαν από αστυνομικούς την ώρα που έκλεβαν μηχανή

Οι νεαροί από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος Χανίων, βραδινές ώρες του περασμένου Σαββάτου (10/1) εντοπίστηκαν τέσσερις εκ των συλληφθέντων κατά το χρόνο που αφαίρεσαν δίκυκλη μοτοσυκλέτα και συνελήφθησαν, ενώ στη συνέχεια εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν και οι υπόλοιποι.

Όπως προέκυψε από την μέχρι στιγμής διενεργούμενη έρευνα, οι ανωτέρω αφαίρεσαν 27 μοτοσικλέτες, εκ των οποίων βρέθηκαν οι 25 οι οποίες και αποδόθηκαν στους ιδιοκτήτες τους.

Επιπλέον κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 11 κινητά τηλέφωνα, μικροποσότητα κάνναβης και μία μάσκα τύπου «fullface.

Η προανάκριση συνεχίζεται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.