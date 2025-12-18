Χανιά: Εντοπίστηκε κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο

Κρούσμα μηνιγγίτιδας εντοπίστηκε σε σχολείο στα Χανιά την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Kriti360 η ενημέρωση που στάλθηκε στους γονείς αναφέρει ότι ασθένησε μια μαθήτρια και πως το κρούσμα καταγράφηκε στο εξωτερικό, όταν μαθητές είχαν πάει εκδρομή.

Όμως πρόλαβαν να επιστρέψουν από την εκδρομή στο σχολείο πριν γίνει γνωστό το κρούσμα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η μηνιγγίτιδα είναι βακτηριακή, αλλά δεν έχει ακόμα γίνει γνωστό για ποιο βακτήριο πρόκειται (υπάρχουν διάφοροι μικροοργανισμοί που μπορούν να προκαλέσουν την ασθένεια).

Η μαθήτρια νοσηλεύεται στη Νευρολογική κλινική του νοσοκομείου Χανίων.