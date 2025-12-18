Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων;
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Η αυστηροποίηση των ποινών θα μπορούσε να μειώσει τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Εντοπίστηκε κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο

Κόλλησε σε εκδρομή στο εξωτερικό

Χανιά: Εντοπίστηκε κρούσμα μηνιγγίτιδας σε σχολείο
EUROKINSSI/ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ
DEBATER NEWSROOM

Κρούσμα μηνιγγίτιδας εντοπίστηκε σε σχολείο στα Χανιά την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Kriti360 η ενημέρωση που στάλθηκε στους γονείς αναφέρει ότι ασθένησε μια μαθήτρια και πως το κρούσμα καταγράφηκε στο εξωτερικό, όταν μαθητές είχαν πάει εκδρομή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όμως πρόλαβαν να επιστρέψουν από την εκδρομή στο σχολείο πριν γίνει γνωστό το κρούσμα. Σύμφωνα με τον ΕΟΔΥ, η μηνιγγίτιδα είναι βακτηριακή, αλλά δεν έχει ακόμα γίνει γνωστό για ποιο βακτήριο πρόκειται (υπάρχουν διάφοροι μικροοργανισμοί που μπορούν να προκαλέσουν την ασθένεια).

Η μαθήτρια νοσηλεύεται στη Νευρολογική κλινική του νοσοκομείου Χανίων.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ