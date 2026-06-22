Αποκλειστικό: Θαύμα για τη 13χρονη που είχε πέσει από μπαλκόνι σχολείου στο Χαϊδάρι – Πάει σε κέντρο αποκατάστασης στο εξωτερικό

Αισιόδοξα είναι τα νεότερα για την κατάσταση της υγείας της 13χρονης μαθήτριας από το Χαϊδάρι, η οποία είχε πέσει από μπαλκόνι του σχολείου της σε ένα περιστατικό που είχε συγκλονίσει τη σχολική κοινότητα και την τοπική κοινωνία.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του DEBATER, η ανήλικη παρουσιάζει σημαντική βελτίωση, καθώς έχει πλέον επαφή με το περιβάλλον, κινεί τα χέρια και τα πόδια της και ανταποκρίνεται στα ερεθίσματα των γιατρών και των οικείων της. Παρά το γεγονός ότι φέρει τραχειοστομία και δεν μπορεί ακόμη να μιλήσει, η πορεία της υγείας της χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα ενθαρρυντική.

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Μάλιστα, οι εξελίξεις είναι τόσο θετικές, ώστε το επόμενο διάστημα αναμένεται να μεταβεί σε εξειδικευμένο κέντρο αποκατάστασης στο εξωτερικό, όπου θα συνεχίσει τη δύσκολη αλλά ελπιδοφόρα διαδικασία της αποθεραπείας και της αποκατάστασής της.

Το περιστατικό που είχε «παγώσει» τη σχολική κοινότητα σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου. Η 13χρονη, ενώ βρισκόταν στο σχολείο της, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, γλίστρησε από το κάγκελο του μπαλκονιού στον πρώτο όροφο και έπεσε στο κενό, καταλήγοντας στο προαύλιο.

Η κινητοποίηση από την πρώτη στιγμή ήταν άμεση. Εκπαιδευτικοί και η σχολική νοσηλεύτρια έσπευσαν να της προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, παραμένοντας δίπλα της μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε τη μαθήτρια στο νοσοκομείο, όπου ξεκίνησε ο αγώνας των γιατρών για τη σταθεροποίησή της. Από εκείνη τη στιγμή μέχρι σήμερα, η μάχη που δίνει η 13χρονη φαίνεται να εξελίσσεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, σκορπίζοντας ελπίδα και αισιοδοξία στους δικούς της ανθρώπους.