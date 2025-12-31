Χανιά: Αναβίωσε στο κέντρο της πόλης το έθιμο της τροχονομικής βαρέλας

Το έθιμο της τροχονομικής βαρέλας αναβίωσε και φέτος με πρωτοβουλία της Τροχαίας Χανίων και τη συνεργασία φορέων. Η υφυπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Σέβη Βολουδάκη, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων Νίκος Καλογερής, περιφερειακοί και δημοτικοί σύμβουλοι, η ηγεσία της ΕΛΑΣ στα Χανιά και τροχονόμοι, γυναίκες και άνδρες, τίμησαν το έθιμο και αναφέρθηκαν σε αναμνήσεις παλαιών εποχών, με τον τροχονόμο μέσα στην βαρέλα, σε κεντρικό σημείο της πόλης, να ρυθμίζει την κυκλοφορία των οχημάτων.

Η πιο γνωστή βαρέλα ήταν στη Δημοτική Αγορά, στη συμβολή της Ελευθερίου Βενιζέλου και Ανδρέα Παπανδρέου απέναντι από την Τράπεζα της Ελλάδος, που ήταν το πλέον χαρακτηριστικό κεντρικό σημείο των Χανίων. Ο τροχονόμος ρύθμιζε με τα χέρια την κίνηση και σε γιορτές, πολίτες, οδηγοί και μαθητές άφηναν στη βάση της βαρέλας κεράσματα και δώρα για τους τροχονόμους. Πριν την πλήρη αυτοματοποίηση της κυκλοφορίας, πεζοί και οδηγοί παρακολουθούσαν κάθε κίνηση των χεριών και τα νεύματα του τροχονόμου προκειμένου να κινηθούν και πάντα ο ήχος της σφυρίχτρας είχε τη δύναμη να επιβάλει την τάξη.

Όπως δήλωσε η υφυπουργός κ. Βολουδάκη, «παραμονή Πρωτοχρονιάς σήμερα και μαζευτήκαμε όλοι εδώ για την αναβίωση του εθίμου της βαρέλας με τον τροχονόμο, να φέρουμε ένα μικρό δωράκι και να θυμηθούμε πώς ήτανε τα πράγματα παλιά. Μία εξαιρετική πρωτοβουλία που δίνει και το νόημα του να είμαστε όλοι μαζί, να διατηρούμε τα έθιμα μας και να ευχηθούμε σε όλες και σε όλους καλή χρονιά με υγεία αγάπη ειρήνη και ευτυχία. Χρόνια πολλά».

Ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ είπε ότι «στο πλαίσιο της εορταστικής ατμόσφαιρας η Τροχαία Χανίων, σε συνεργασία με τους φορείς, αναβιώνουν την παλιά βαρέλα, τον άνθρωπο δηλαδή που κατεύθυνέ την κυκλοφορία. Πέρα από την αναδρομή στο παρελθόν έχει και το συμβολισμό ότι επίκεντρο είναι πάντα ο άνθρωπος. Η Τροχαία Χανίων, με όλους τους φορείς, στέλνει το μήνυμα να οδηγούμε με σύνεση, να μειώσουμε τα τροχαία συμβάντα που κάθε χρόνο υπάρχουν, να είμαστε υπεύθυνοι και με αισιοδοξία να πορευτούμε στο νέο έτος. Πάντα σε μία περίοδο αλλαγών έχει σημασία να κρατάμε και ένα κουβαλάμε και να μεταφέρουμε όλα τα βιώματα των περασμένων γενεών, με σεβασμό με εκτίμηση σε όσα έχουμε παραλάβει και με διάθεση να προχωρήσουμε και να αφήσουμε και το δικό μας στίγμα στο μέλλον».

Ο γενικός αστυνομικός διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Νικόλαος Σπυριδάκης, έκανε λόγο για την «βαρέλα που υπάρχει ακόμα στις μνήμες μας, των παιδικών χρόνων για εμάς, πολλά χρόνια πριν». «Για μένα είναι ένα κομμάτι της ιστορίας της Τροχαίας, με όμορφες αναμνήσεις για τους παλιούς» είπε και πρόσθεσε ότι «αναβιώνουμε το έθιμο για να το μαθαίνουν και οι νέοι» και ευχήθηκε «σε όλο τον κόσμο, πάνω από όλα υγεία, αλλά και στους τροχονόμους που βρίσκονται στους δρόμους να έχουν αντοχές, υπομονή στο έργο τους και χρόνια πολλά σε όλους που υπηρετούν». Όπως είπε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «αξίζει να αναφέρουμε ότι το θέμα της Τροχαίας και όσων υπηρετούν στην υπηρεσία, είναι αποκλειστικά η προστασία του πολίτη και για αυτό πρέπει να υπάρχει συνεργασία όλων μεταξύ μας».

Ο ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, αστυνομικός διευθυντής Νομού Χανίων, ευχήθηκε καλή χρονιά σε όλους τους πολίτες, «μία νέα χρονιά με αισιοδοξία, ειρήνη, αγάπη και ασφάλεια. Θέλω να ζητήσω όλοι οι οδηγοί να εφαρμόζουν τους κανόνες οδικής κυκλοφορίας, διότι είναι κρίμα και άδικο να χάνονται ζωές για μία στιγμή λάθους». Να θυμούνται επίσης πάντα οι οδηγοί, επισήμανε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, «ότι δεν συνάδει με την οδήγηση η χρήση αλκοόλ, κινητού τηλεφώνου» και τόνισε ότι πρέπει «πάντα να φοράνε τη ζώνη, το κράνος ασφαλείας και να εφαρμόζουν τους κανόνες οδηγίες κυκλοφορίας».