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Δρόμος σωτηρίας από αστυνομικούς για γυναίκα που υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο – Δείτε το βίντεο

Μεταφέρθηκε σε 8' από την Πειραιώς στο 401

Δρόμος σωτηρίας από αστυνομικούς για γυναίκα που υπέστη σοβαρό καρδιακό επεισόδιο – Δείτε το βίντεο
Χρήστος Παπαδόπουλος

Συνοδεία σε όχημα που μετέφερε γυναίκα η οποία είχε υποστεί σοβαρό καρδιακό επεισόδιο παρείχαν αστυνομικοί στην συμβολή των οδών Πειραιώς και Ιεράς Οδού, στην Αθήνα.

Ο οδηγός του οχήματος, σύζυγος της γυναίκας, βρισκόταν σε κατάσταση πανικού, καθώς η σύζυγός του ήταν ημιλιπόθυμη και έχρηζε άμεσης ιατρικής βοήθειας.

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Οι αστυνομικοί ανέλαβαν να ανοίξουν δρόμο μέσα στην κυκλοφορία, προκειμένου το όχημα να φτάσει το συντομότερο δυνατό στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

@lepidasspyros Συνοδεια….Γυναικα ημιλυποθυμη απο σοβαρό καρδιακό επεισόδιο-ανδρας οδηγος σε πανικό… Πειραιως και Ιερα οδο – 401 σε 8'.. #police#greekpolicebikers #dias #amesidrasi ♬ Holding Out for a Hero – yourmusic4ever💯

Όπως αναφέρεται, η μεταφορά ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις οκτώ λεπτά, με την ασθενή να παραδίδεται στους γιατρούς για την παροχή της αναγκαίας ιατρικής φροντίδας.

Το βίντεο που αναρτήθηκε καταγράφει στιγμές από τη διαδρομή της συνοδείας, αναδεικνύοντας την κινητοποίηση των αστυνομικών για την ασφαλή και ταχεία μεταφορά της γυναίκας στο νοσοκομείο.

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