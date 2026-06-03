Χανιά: Μηδενίστηκε το γραπτό υποψηφίου στις Πανελλαδικές που είχε γράψει “σκονάκια” στα χέρια του

Με μηδενισμό στο γραπτό του τιμωρήθηκε ένας υποψήφιος των Πανελλαδικών Εξετάσεων την Τρίτη 2 Ιουνίου σε εξεταστικό κέντρο των ΕΠΑΛ στα Χανιά.

Όπως αναφέρει το zarpanews.gr, ο μαθητής που εξεταζόταν στο μάθημα των Μαθηματικών, φέρεται να αγνόησε τον κανονισμό, καθώς διαπιστώθηκε ότι είχε γράψει «σκονάκια» στα χέρια του.

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Μόλις έγινε αντιληπτός από τους επιτηρητές, το γραπτό του μηδενίστηκε.

Το περιστατικό επιβεβαίωσε ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, Γεώργιος Ψαράκης.

Την ίδια ώρα, ο κ. Ψαράκης τόνισε πως οι Πανελλαδικές εξετάσεις από την πρώτη μέρα διεξαγωγής τους εξελίσσονται ομαλά, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα:

«Υπάρχει καλό κλίμα. Όλα κυλούν ομαλά. Είναι πολύ οργανωμένα τα πράγματα».

Στα Χανιά λειτουργούν 16 συνολικά εξεταστικά κέντρα για τους μαθητές των ΓΕΛ, εκ των οποίων το ένα αφορά προφορικές εξετάσεις ενώ για τους μαθητές των ΕΠΑΛ λειτουργούν τέσσερα εξεταστικά κέντρα που δέχονται μαθητές από όλο τον νομό και είναι το 1ο ΕΠΑΛ, το 2ο ΕΠΑΛ Χανίων και το ΕΠΑΛ Ακρωτηρίου ενώ στο ΕΠΑΛ Ελευθερίου Βενιζέλου εξετάζονται μαθητές μόνο προφορικά.