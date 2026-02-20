Η σύλληψη του πρώην πρίγκιπα Άντριου θα υπονομεύσει τη φήμη και τη θέση της βασιλικής οικογένειας;
Χαμός με την έξοδο των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας – Συγκλονιστικά βίντεο από drone από την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας

Πως έχει η κατάσταση

Χαμός με την έξοδο των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας – Συγκλονιστικά βίντεο από drone από την εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας
Γεράσιμος Λυμπέρης

Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας το βράδυ της Παρασκευής 20/2 από την έξοδο των εκδρομέων της Καθαράς Δευτέρας.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται από το drone του Lamiareport υπάρχει αυξημένη κίνηση από «90» μέχρι το Ακραίφνιο, εξαιτίας έργων καθώς η κυκλοφορία διεξάγεται από μια λωρίδα.

