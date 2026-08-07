Τροχαίο στις Σέρρες: “Το ΙΧ πέρασε στο αντίθετο ρεύμα – Προσπάθησα να το αποφύγω, αλλά δεν πρόλαβα” λέει ο οδηγός του φορτηγού

Ανατριχίλα προκαλούν οι εικόνες από το βίντεο που κατέγραψε η κάμερα του φορτηγού, που ενεπλάκη το πρωί της Παρασκευής 7/8 στο θανατηφόρο τροχαίο στην εθνική οδό Αμφίπολης – Δράμας, στο ύψος της Παλαιοκώμης στις Σέρρες.

Από το σφοδρό δυστύχημα έχασαν τη ζωή τους μία 46χρονη μητέρα και ο 21χρονος γιος της, ενώ ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά.

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Μιλώντας για τις δραματικές στιγμές λίγο πριν από τη σύγκρουση, ο οδηγός του φορτηγού περιέγραψε στο Mega ότι κινούνταν κανονικά στη λωρίδα κυκλοφορίας του με ταχύτητα περίπου 75 – 80 χιλιομέτρων την ώρα, όταν είδε ξαφνικά το ΙΧ να έρχεται κατά πάνω του.

«Ήμουν κανονικά στη λωρίδα μου, με 75-80 χιλιόμετρα, εκεί δεν μπορείς να πας παραπάνω. Ξαφνικά μου έρχεται ένα αυτοκίνητο. Είχε χάσει τον έλεγχο και είχε περάσει στο αντίθετο ρεύμα. Κοίταξα να φύγω αριστερά για να το αποφύγω, αλλά δεν πρόλαβα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Μάλιστα, την ώρα του τροχαίου, έκανε απευθείας μετάδοση στο facebook, μέσω της dashcam που διέθετε το όχημα, με αποτέλεσμα η στιγμή της σύγκρουσης να καταγραφεί.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο:

Το βίντεο αποτυπώνει καρέ-καρέ τις τελευταίες στιγμές πριν από το δυστύχημα. Σε αυτό φαίνεται το φορτηγό να κινείται στην εθνική οδό Αμφίπολης – Δράμας, όταν το ΙΧ που ερχόταν από το αντίθετο ρεύμα παραβιάζει τη διπλή διαχωριστική γραμμή και εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Από τα συντρίμμια του ΙΧ ανασύρθηκαν νεκροί οι δύο επιβαίνοντες, μία 46χρονη μητέρα και ο 21χρονος γιος της, υπήκοοι Αλβανίας, οι οποίοι εργάζονταν σε επιχείρηση εστίασης στην περιοχή και εκείνη την ώρα πήγαιναν στη δουλειά τους.

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Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Δράμας για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το ΙΧ πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.