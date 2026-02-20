Χαλκιδική: Νεαρή κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα βιασμού – Χειροπέδες σε 2 άνδρες

Ότι έπεσε θύμα βιασμού από έναν 40χρονο στον Άγιο Νικόλαο Χαλκιδικής κατήγγειλε μία 20χρονη, ενώ είπε και ότι επιχείρησε αμέσως μετά να την βιάσει και ένας 28χρονος, χωρίς να τα καταφέρει.

Το περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (19/02) σύμφωνα με την καταγγελία. Άμεσα η νεαρή φέρεται να ενημέρωσε την μητέρα της για όσα συνέβησαν κα στη συνέχεια μετέβησαν στο Αστυνομικό Τμήμα Σιθωνίας, όπου υπέβαλαν καταγγελία.

Σύμφωνα με το voria.gr, οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους δύο άνδρες, οι οποίοι οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα. Ποινική δίωξη για βιασμό ασκήθηκε σε βάρος του 40χρονου, ενώ στον 28χρονο αποδόθηκε η κατηγορία απόπειρας βιασμού.

Στην ανακρίτρια Πολυγύρου οδηγήθηκαν οι δύο άνδρες, οι οποίοι έλαβαν προθεσμία να απολογηθούν αύριο. Σημειώνεται ότι αρνούνται τις κατηγορίες οι κατηγορούμενοι. Ο 40χρονος υποστηρίζει ότι υπήρξε ερωτική επαφή με τη συναίνεση της 20χρονης, ενώ ο 28χρονος δηλώνει ότι δεν είχε καμία απολύτως επαφή μαζί της.