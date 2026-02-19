Εξαφανίστηκε 10χρονος από δομή φιλοξενίας στη Χαλκιδική

Στον Πολύγυρο Χαλκιδικής έχει σημάνει συναγερμό για την εξαφάνιση ενός 10χρονου αγοριού, από τη δομή φιλοξενίας ασυνόδευτων παιδιών που διέμενε.

Σήμερα, Πέμπτη (19/02), ενημερώθηκε «Το Χαμόγελο του Παιδιού» και κατόπιν εισαγγελικής εντολής προχώρησε στην ενεργοποίηση του μηχανισμού Amber Alert Hellas.

Ο Ibrahim Alragab έχει καστανά μαλλιά, καστανά μάτια, ύψος 1,30 και είναι αδύνατος. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μαύρη φόρμα, μαύρο μπουφάν και βυσσινί παπούτσια NIKE.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.