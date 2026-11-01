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ΔΙΕΘΝΗ

Κίνα: Αυστηρότεροι έλεγχοι στα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος – Στο μικροσκόπιο περιουσίες και οικογενειακές δαπάνες

Το κυβερνών κόμμα ενισχύει την εσωτερική πειθαρχία, με αυξημένη εποπτεία των αξιωματούχων, έλεγχο των προσωπικών δηλώσεων και παρακολούθηση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων συγγενών τους.

Κίνα: Αυστηρότεροι έλεγχοι στα στελέχη του Κομμουνιστικού Κόμματος – Στο μικροσκόπιο περιουσίες και οικογενειακές δαπάνες
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Νέα μέτρα για την ενίσχυση της εσωτερικής πειθαρχίας και την αυστηρότερη εποπτεία των στελεχών του υιοθέτησε το κυβερνών Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας, σύμφωνα με όσα μετέδωσε την Κυριακή (1/11) το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Xinhua.

Οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν στενότερη παρακολούθηση των αξιωματούχων καθ’ όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους, ενίσχυση της εκπαίδευσης γύρω από την κομματική πίστη και αυστηρότερους ελέγχους στα οικονομικά στοιχεία των ίδιων και των οικογενειών τους.

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Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις περιπτώσεις όπου η οικογενειακή περιουσία ή οι δαπάνες φαίνεται να υπερβαίνουν τα δηλωμένα ή συνήθη εισοδήματα των αξιωματούχων.

Κίνα: Έλεγχοι σε περιουσιακά στοιχεία και οικογενειακές δαπάνες

Σύμφωνα με το Xinhua, οι αρμόδιες αρχές θα εξετάζουν περιπτώσεις στις οποίες διαπιστώνεται εμφανής αναντιστοιχία ανάμεσα στα εισοδήματα των στελεχών και στην οικονομική κατάσταση των οικογενειών τους.

Στο επίκεντρο των ελέγχων θα βρίσκονται τόσο τα οικογενειακά περιουσιακά στοιχεία όσο και οι δαπάνες που δεν φαίνεται να δικαιολογούνται από το κανονικό εισόδημα.

Παράλληλα, προβλέπεται αυστηρότερος έλεγχος των προσωπικών δηλώσεων που υποβάλλουν οι αξιωματούχοι, στο πλαίσιο της ενισχυμένης εσωκομματικής εποπτείας.

Στο μικροσκόπιο και οι επιχειρηματικές δραστηριότητες συγγενών

Τα μέτρα επεκτείνονται και στις επιχειρηματικές δραστηριότητες μελών των οικογενειών υψηλόβαθμων στελεχών.

Ειδικότερα, θα ενισχυθεί η προβλεπόμενη εποπτεία των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στις οποίες συμμετέχουν:

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  • Οι σύζυγοι ανώτερων αξιωματούχων.
  • Τα παιδιά τους.
  • Οι σύζυγοι των παιδιών τους.

Η απόφαση εντάσσει, επομένως, και τις οικονομικές δραστηριότητες του στενού οικογενειακού περιβάλλοντος στο πεδίο των αυστηρότερων ελέγχων.

Ενίσχυση της κομματικής πίστης και της ιδεολογικής εκπαίδευσης

Πέρα από τους οικονομικούς ελέγχους, το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην εκπαίδευση των στελεχών του.

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Σύμφωνα με το κινεζικό πρακτορείο, η απόφαση προβλέπει διεύρυνση της μελέτης της ιστορίας του κόμματος και του κινεζικού έθνους, με στόχο την ενίσχυση της πίστης προς το κυβερνών κόμμα.

Ταυτόχρονα, η εποπτεία των στελεχών θα επεκτείνεται σε ολόκληρη την επαγγελματική και κομματική τους πορεία, αντί να περιορίζεται σε μεμονωμένα στάδια της σταδιοδρομίας τους.

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Οι ανακοινώσεις δεν διευκρινίζουν, πάντως, στο διαθέσιμο κείμενο, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής των μέτρων ή τις συγκεκριμένες κυρώσεις που θα προβλέπονται σε περίπτωση παραβάσεων.

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