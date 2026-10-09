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Χάλκη: Βανδαλισμοί και φθορές σε δημοτικό σχολείο (φωτογραφίες)

Έσπασαν μάρμαρα και έκλεψαν καπάκια φρεατίων

Χάλκη: Βανδαλισμοί και φθορές σε δημοτικό σχολείο (φωτογραφίες)
DEBATER NEWSROOM

Σε βανδαλισμούς και φθορές του δημοτικού σχολείου της Χάλκης στην Λάρισα προχώρησαν άγνωστοι, γεγονός που προκάλεσε τον έντονο προβληματισμό γονέων και εκπαιδευτικών.

Οι άγνωστοι όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προκάλεσαν εμπρησμό εξωτερικά του σχολείου, έσπασαν μάρμαρα, ενώ αφαίρεσαν και μεταλλικά καπάκια φρεατίων από τον χώρο του γηπέδου μπάσκετ.

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Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία
Φωτογραφία

Σε κείμενο που συνόδευε το φωτογραφικό υλικό σημειώνεται πως «οι εικόνες που παραθέτουμε παρακάτω αποτυπώνουν μια κατάσταση που δεν μπορεί και δεν πρόκειται να γίνει αποδεκτή. Πρόκειται για τον χώρο του σχολείου μας, έναν χώρο που ανήκει στα παιδιά και στην τοπική κοινωνία και τον οποίο οφείλουν να προστατεύουν όλοι .Είναι ιδιαίτερα λυπηρό και απαράδεκτο το γεγονός ότι τέτοιες πράξεις προέρχονται από παιδιά του χωριού μας και όχι από εξωγενείς παράγοντες. Όλοι γνωρίζουμε ότι το σχολείο αποτελεί κοινόχρηστο χώρο και περιουσία της τοπικής κοινωνίας και οποιαδήποτε φθορά του αφορά και επιβαρύνει όλους μας».

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