Χαλάνδρι: «Ο καθηγητής έπιασε τα δάχτυλα του παιδιού μου με τον κόφτη και χαμογέλαγε» καταγγέλλει ο πατέρας του 17χρονου

Σοκάρει το περιστατικό με τον τραυματισμό μαθητή από κόφτη που χρησιμοποίησε καθηγητής, ο οποίος προσπάθησε να σπάσει τις αλυσίδες, κατά τη διάρκεια κατάληψης σε ΕΠΑΛ στο Χαλάνδρι.

Μάλιστα, το σκηνικό καταγράφηκε σε βίντεο, που δείχνει τη στιγμή που ο καθηγητής πιάνει μέσα στον κόφτη τα δάχτυλα του μαθητή, με τον 17χρονο να φωνάζει: «Μας έχει φάει 2 χέρια. Ρε μ@@@@α το χέρι μου. Το χέρι μου ρε. Άστο. Βγάλ’το, με πονάει».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Πάρε το χέρι σου, πάρτε τα χέρια σας από εδώ», φώναζε η διευθύντρια που κάθονταν δίπλα στον καθηγητή με τον κόφτη και τράβαγε τα χέρια των μαθητών από τις αλυσίδες.

Ο πατέρας του 17χρονου μαθητή, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Το Πρωινό», είπε πως οι καθηγητές είναι επικίνδυνοι και έχουν κακοποιητική συμπεριφορά, ενώ κατήγγειλε πως αντί να επιβληθεί κάποια ποινή στους καθηγητές, έβαλαν μία ημέρα αποβολή στον γιο του. Αποκάλυψε μάλιστα πως επειδή το παιδί πήγε να ζητήσει πάγο για να βάλει στα δάχτυλά του, του έβαλαν και μονόωρη αποβολή.

«Πληρώνονται από την κυβέρνηση για να μεταδώσουν παιδεία στα παιδιά μας αλλά έχουν κακοποιητικές και σαδιστικές συμπεριφορές. Φαίνεται στο βίντεο ο καθηγητής να πιάνει το δάχτυλο του παιδιού μου και να χαμογελάει. Είναι απαράδεκτο, δεν έχω λόγια. Ο γιος μου είναι στο σπίτι σήμερα. Έληξε η κατάληψη. Του έβαλαν μία ημέρα αποβολή γιατί με ενημέρωσε. Είναι ταλιμπάν. Ούρλιαζε το παιδί μου από τον πόνο. Δεν πρέπει να κυκλοφορούν ελεύθεροι ούτε να κάνουν μάθημα», τόνισε.

Ο 17χρονος συνελήφθη και αφέθηκε ελεύθερος ενώ σχηματίστηκε και δικογραφία σε βάρος του για απλή σωματική βλάβη.

Σε βάρος της διευθύντριας και του καθηγητή σχηματίστηκε δικογραφία για σωματική βλάβη.