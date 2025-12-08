Χαλάνδρι: Αυτό είναι το πιο χριστουγεννιάτικο σπίτι στην Αθήνα – Χρειάστηκαν 20.000 λαμπάκια και 20 μέρες δουλειάς (βίντεο)

Κάτι λιγότερο από 20 μέρες έμειναν για τα Χριστούγεννα και η πρωτεύουσα έχει βάλει τα γιορτινά της συνολικά, όμως ένα σπίτι στο Χαλάνδρι ξεχωρίζει για την μεγαλοπρέπεια του.

Οι περισσότεροι κάτοικοι προτίμησαν κάτι απλό και συμβολικό. Μερικά λαμπάκια στο μπαλκόνι, στεφάνια, μπορεί κάποιοι να στόλισαν και καράβι ή να έβαλαν όλη τους την τέχνη στο να στολίσουν εντυπωσιακά το δέντρο τους.

Όμως δεν λείπουν και εκείνοι που ήθελαν κάτι πιο φαντεζί για τις γιορτές και έκαναν τα σπίτια τους κοσμήματα για τις γιορτές των Χριστουγέννων. Με χιλιάδες λαμπιόνια και λεπτομερή σχεδιασμό, ένας κάτοικος του Χαλανδρίου έχει μετατρέψει τη μονοκατοικία του σε ένα Χριστουγεννιάτικο υπερθέαμα.

Τον στολισμό αυτόν κρατά από το 2002 ενώ φέτος μόνο χρειάστηκε 20.000 φωτάκια, δηλαδή 3.000 περισσότερα από πέρυσι. Η μονοκατοικία βρίσκεται στην οδό Ψαρών, στο Κάτω Χαλάνδρι, απέναντι από παιδική χαρά, κάτι που κάνει τα παιδάκια να μαγεύονται από το ακρως εντυπωσιακό σκηνικό.

Για την ολοκλήρωση του φετινού σχεδιασμού χρειάστηκαν περίπου 20 ημέρες εργασίας, ενώ η κακοκαιρία των τελευταίων ημερών προκάλεσε ορισμένες ζημιές, οι οποίες αποκαταστάθηκαν.

Όπως εξήγησε ο ιδιοκτήτης στην ΕΡΤ, η παράδοση ξεκινά το 2002, ενώ από το 2015 ανανεώνει συστηματικά τον σχεδιασμό, δημιουργώντας κάθε χρονιά διαφορετικό μοτίβο. Τέσσερις με πέντε φίλοι και κουμπάροι συμμετέχουν κάθε χρόνο στη διαδικασία του στολισμού.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, κάθε χρόνο σχεδιάζει τον νέο διάκοσμο αμέσως μετά τα Χριστούγεννα της προηγούμενης χρονιάς ενώ η επίσημο φωταγώγηση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 07.12.2025 στις 20:00.