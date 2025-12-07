Ένα νέο κόμμα Τσίπρα θα ενισχύσει ή θα κατακερματίσει περισσότερο τον προοδευτικό χώρο;
Χριστούγεννα 2025: Πότε κλείνουν τα σχολεία

Η ημέρα που θα επιστρέψουν στα θρανία οι μαθητές

Τις τελευταίες τους ημέρες πριν τις διακοπές για τα Χριστούγεννα διανύουν οι μαθητές περιμένοντας το κλείσιμο των σχολείων.

Κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί στις 23 Δεκεμβρίου όταν και θα κλείσουν τα δημοτικά, τα γυμνάσια, και τα λύκεια της χώρας.

Παράλληλα, οι μαθητές αναμένεται να επιστρέψουν και πάλι στα θρανία στις 8 Ιανουαρίου.

