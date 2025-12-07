Χριστούγεννα 2025: Πότε κλείνουν τα σχολεία

Τις τελευταίες τους ημέρες πριν τις διακοπές για τα Χριστούγεννα διανύουν οι μαθητές περιμένοντας το κλείσιμο των σχολείων.

Κάτι τέτοιο αναμένεται να συμβεί στις 23 Δεκεμβρίου όταν και θα κλείσουν τα δημοτικά, τα γυμνάσια, και τα λύκεια της χώρας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, οι μαθητές αναμένεται να επιστρέψουν και πάλι στα θρανία στις 8 Ιανουαρίου.