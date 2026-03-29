Χαλάνδρι: Συνελήφθη 19χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος μετά από καταδίωξη (Βίντεο)

Στη σύλληψη ενός 19χρονου που οδηγούσε μεθυσμένος στο Χαλάνδρι προχώρησαν οι Αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής 29/3.

Συγκεκριμένα, ο 19χρονος δεν σταμάτησε σε έλεγχο που του έγινε και ακολούθησε κινηματογραφική καταδίωξη με τον νεαρό οδηγό να παραβιάζει τον μισό ΚΟΚ για να διαφύγει.

Ο 19χρονος παραβίασε μεταξύ άλλων τρεις ερυθρούς σηματοδότες, ενώ κινήθηκε αντίθετα σε δύο μονόδρομους, με το όχημα να προσκρούει σε κράσπεδο και τον ίδιο να συγκρούεται με τους αστυνομικούς που τον καταδίωκαν.