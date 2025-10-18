Αυτοκτονία 44χρονου στον Πύργο Απόλλων: Οι τελευταίες του κινήσεις πριν την τραγική πτώση 

Φως στα αίτια της αυτοκτονίας 44χρονου στον Πύργο Απόλλων προσπαθούν να ρίξουν οι Αρχές, μετά την πτώση του από τον 24ο όροφο του κτιρίου επί της Λουίζης Ριανκούρ, στους Αμπελόκηπους. Ο άνδρας άφησε πίσω του τη σύζυγό του, που είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, και το πρώτο τους παιδί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 44χρονος καθόταν σε καφέ του 24ου ορόφου, ήπιε τον καφέ του και λίγο αργότερα ανέβηκε στο τραπέζι, πέρασε μέσα από την τζαμαρία και έπεσε στο κενό. Στο σημείο προκλήθηκε μεγάλη αναστάτωση, με κατοίκους και περαστικούς να βρίσκονται σε σοκ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φαίνεται ότι ο άνδρας είχε πει στη γυναίκα του ότι θα πήγαινε στη δουλειά, ενώ στην πραγματικότητα είχε πάρει αναρρωτική άδεια. Επιπλέον, αναφέρεται ότι μία μέρα πριν είχε επισκεφτεί τον χώρο, προκειμένου να δει τι υπάρχει εκεί.

Ενέργησε ξαφνικά

Μαρτυρίες αναφέρουν ότι ο 44χρονος ενήργησε ξαφνικά, αφήνοντας ελάχιστο χρόνο για οποιαδήποτε αντίδραση.

Οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν πως, ενώ καθόταν και έπινε τον καφέ του, ξαφνικά σηκώθηκε, ανέβηκε σε έναν καναπέ, σκαρφάλωσε στο παράθυρο και έπεσε στο κενό.

Ο υπεύθυνος του καταστήματος προσπάθησε να τον σταματήσει μόλις τον είδε να ανεβαίνει στον καναπέ, αλλά δεν πρόλαβε να τον ακινητοποιήσει.

Αρμόδιες πηγές διαψεύδουν πληροφορίες περί τηλεφωνικής κλήσης λίγο πριν την πτώση, επισημαίνοντας ότι «ενήργησε ακαριαία». Παράλληλα, σημειώνουν ότι η συμπεριφορά του δείχνει πως πιθανότατα είχε προσχεδιάσει την πράξη, καθώς φέρεται να είχε επισκεφτεί την επιχείρηση και την προηγούμενη ημέρα για να δει τον χώρο.