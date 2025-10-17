Αυτοκτονία 44χρονου στον Πύργο Απόλλων: Αναζητούν τα αίτια οι Αρχές – Τι είχε πει στη σύζυγό του

Φως στα αίτια που οδήγησαν τον 44χρονο στο να βάλει τέλος στη ζωή του πέφτοντας στο κενό από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» επί της Λουίζης Ριανκούρ, στους Αμπελόκηπους προσπαθούν να ρίξουν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, αναζητούν τι ήταν αυτό που έκανε τον 44χρονο άνδρα να αυτοκτονήσει αφήνοντας πίσω του τη γυναίκα του που είναι έγκυος στο δεύτερο παιδί τους, αλλά και το παιδί που ήδη έχουν.

Ο άνδρας καθόταν σε καφέ του 24ου ορόφου, ήπιε τον καφέ του και λίγο αργότερα σηκώθηκε, ανέβηκε στο τραπέζι, πέρασε μέσα από την τζαμαρία και έπεσε στο κενό.

Στο σημείο επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, με κατοίκους και περαστικούς να βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, ενώ ο υπεύθυνος του καφέ, βλέποντας τον να κάνει την κίνηση για να πέσει έτρεξε να τον σταματήσει αλλά δεν πρόλαβε.

Ο 44χρονος φαίνεται να είπε στην γυναίκα του ότι θα πάει για δουλειά, ενώ ο ίδιος είχε πάρει αναρρωτική άδεια. Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές ότι είχε επισκεφτεί μια μέρα πριν τον χώρο για να δει τι υπάρχει εκεί.

Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:

