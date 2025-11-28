Αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι του Πειραιά – Κατάφερε να βγει ο οδηγός

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής στον Πειραιά, όταν ένα αυτοκίνητο έπεσε στο λιμάνι, με τον 69χρονο οδηγό του να καταφέρνει να βγει σώος από το όχημα.

Στο σημείο έσπευσαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος και παρείχαν στον 69χρονο τις πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, όπου εξετάστηκε προληπτικά και διαπιστώθηκε ότι είναι καλά στην υγεία του, χωρίς να χρειαστεί περαιτέρω ιατρική φροντίδα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είχε μεταβεί στο λιμάνι προκειμένου να παραλάβει τη σύζυγό του από πλοίο που εκτελούσε το δρομολόγιο από Κρήτη προς Πειραιά. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια του συμβάντος, ενώ το όχημα αναμένεται να ανελκυστεί με γερανοφόρο όχημα.