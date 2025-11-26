Πειραιάς: Κατέληξε ο εργαζόμενος που τραυματίστηκε στο εργοτάξιο του ΗΣΑΠ

Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί στο αμαξοστάσιο του ΗΣΑΠ στον Πειραιά, καθώς κατέληξε ο εργαζόμενος που καταπλακώθηκε από μηχάνημα.

Ο άτυχος 50χρονος απεγκλωβίστηκε από την Πυροσβεστική και στη συνέχεια διακομίστηκε στο Τζάνειο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο έφτασε αντιπροσωπεία του ΚΚΕ, του Εργατικού Κέντρου Πειραιά και συνδικαλιστές της ΔΑΣ ΣΤΑΣΥ, οι οποίοι εισηγούνται να πραγματοποιηθεί άμεσα στάση εργασίας σε ολόκληρο το δίκτυο.

Ανακοίνωση για το τραγικό εργατικό δυστσύχημα εξέδωσε και η ΣΤΑΣΥ, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

“Η Διοίκηση και οι εργαζόμενοι της ΣΤΑ.ΣΥ εκφράζουμε την οδύνη μας για το χαμό εν ώρα καθήκοντος ενός συναδέλφου μας επί σειρά ετών και μέλους της οικογένειας των Σταθερών Συγκοινωνιών.

Ο θανάσιμος τραυματισμός του εργαζόμενου της ΣΤΑ.ΣΥ, αρχιτεχνίτη τροχαίου υλικού, επήλθε το πρωί της Τετάρτης 26/11, κατά τη διάρκεια τεχνικών εργασιών στην επισκευαστική βάση της εταιρείας στον Πειραιά.

Η Διοίκηση της ΣΤΑ.ΣΥ. εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήριά της προς την οικογένεια του εκλιπόντος.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργούν οι Αρχές σε συνεργασία με τη ΣΤΑ.ΣΥ.”