Αυτά είναι τα μέλη της συμμορίας που ξάφριζαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι λογιστές και υπαλλήλους εταιρείας ρεύματος

Δόθηκαν στη δημοσιότητα τα στοιχεία ταυτότητας και οι φωτογραφίες τριών ατόμων που διέπρατταν απάτες σε βάρος ηλικιωμένων σε διάφορες περιοχές της χώρας, κατόπιν σχετικής διάταξης της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών.

Σύμφωνα με την Ελληνική Αστυνομία, προσέγγιζαν ηλικιωμένους προσποιούμενοι τους λογιστές ή υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, καταφέρνοντας με αυτόν τον τρόπο να αποκτούν πρόσβαση στις οικίες τους και να αφαιρούν χρηματικά ποσά και χρυσαφικά.

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Πρόκειται για τους:

1) ΣΤΑΥΡΟΥ Ιωάννη αγνώστου πατρός και της Αλεξάνδρας, γεννηθέντα την 29-8-1982 στην Αθήνα,

2) ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟ Ιωάννη του Βασιλείου και της Ευαγγελίας, γεννηθέντα την 22-5-1985 στη Νίκαια Αττικής,

3) ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Παναγιώτη αγνώστου πατρός και της Μαρίας, γεννηθέντα την 7-8-1998 στη Νίκαια Αττικής.

Υπενθυμίζεται ότι η υπόθεση είχε παρουσιαστεί από την ΕΛ.ΑΣ. στις 28 Ιουλίου, όταν ανακοινώθηκε η εξάρθρωση της συμμορίας.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της συμμορίας πραγματοποιούσαν αρχικά τηλεφωνικές κλήσεις, κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων καταχωρισμένους σε ανύπαρκτα πρόσωπα (ghost phones).

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Προσποιούμενοι είτε λογιστές, με το πρόσχημα δήθεν οφειλής προς την Εφορία ή επιβολής προστίμου, είτε υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, με το πρόσχημα δήθεν κινδύνου ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς, έπειθαν τα θύματά τους να τοποθετήσουν χρηματικά ποσά και κοσμήματα σε προκαθορισμένα σημεία εντός των οικιών τους.

Στη συνέχεια, διατηρώντας τα θύματά τους απασχολημένα στην τηλεφωνική γραμμή, άλλα μέλη της συμμορίας, κινούμενα με «επιχειρησιακά» οχήματα που εκμίσθωναν από εταιρείες βραχυχρόνιας μίσθωσης, μετέβαιναν στις οικίες και αφαιρούσαν τα χρηματικά ποσά και τα κοσμήματα.

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Μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, από την προανακριτική έρευνα είχαν εξιχνιαστεί επτά περιπτώσεις απάτης σε Τριφυλία Μεσσηνίας, Άνδρο, Κιλκίς, Πεντέλη, Πειραιά και Νάξο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το παράνομο περιουσιακό όφελος που φέρεται να αποκόμισε η συμμορία από τη δράση της υπολογίζεται σε περίπου 330.000 ευρώ.

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Όπως αναφέρει η Ελληνική Αστυνομίας στην ανακοίνωσή της: «Η συγκεκριμένη δημοσιοποίηση, σύμφωνα με τη σχετική Εισαγγελική Διάταξη, αποσκοπεί στην ανίχνευση και δίωξη όμοιας φύσης εγκλημάτων που έχουν τελεστεί από τους ανωτέρω κατηγορούμενους, σε βάρος και άλλων θυμάτων, για την αποτροπή απειλής της δημόσιας ασφάλειας σε σχέση με τα παραπάνω εγκλήματα καθώς και για την προστασία του κοινωνικού συνόλου από τέτοιες αξιόποινες πράξεις.

Στο πλαίσιο αυτό, παρακαλούνται οι πολίτες να επικοινωνούν με τους τηλεφωνικούς αριθμούς 210-4174648 της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πειραιά και 210-6411111 της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής, για την παροχή οποιασδήποτε σχετικής πληροφορίας. Σημειώνεται ότι διασφαλίζεται η ανωνυμία και το απόρρητο της επικοινωνίας».