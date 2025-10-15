Αττικόν: Εγκαινιάστηκε το νέο ογκολογικό κέντρο με 31 θέσεις θεραπείας – Θα εξυπηρετεί πάνω από 20.000 ασθενείς το χρόνο

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης παρέστη στο πρωί στην τελετή εγκαινίων του νέου Ογκολογικού Κέντρου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» και στη συνέχεια επισκέφτηκε το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Η ογκολογική μονάδα, που κατασκευάστηκε χάρη σε δωρεά της ΑΜΚΕ «Αιγέας» του κ. Αθανασίου Μαρτίνου και είναι η πρώτη που φιλοξενείται σε ξεχωριστό κτήριο σε δημόσιο νοσοκομείο, καλύπτει 1.097 τετραγωνικά μέτρα και διαθέτει 31 θέσεις θεραπείας, έναντι οκτώ που είχε μέχρι πρότινος. Υπολογίζεται πως θα εξυπηρετεί περισσότερους από 20.000 ασθενείς ανά έτος, 41% περισσότερους σε σύγκριση με το 2019, καθιστώντας το «Αττικό» ένα υπερσύγχρονο και ολοκληρωμένο ογκολογικό κέντρο.

Ο Πρωθυπουργός ξεναγήθηκε στις νέες εγκαταστάσεις από τον Υπουργό Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, τον Διοικητή του νοσοκομείου Σπύρο Αποστολόπουλο και τη Διευθύντρια του Κέντρου, Αμάντα Ψυρρή, και ενημερώθηκε για τις σύγχρονες υποδομές και τις δυνατότητες του χώρου θεραπείας ως προς τη φροντίδα των ασθενών.

Το Κέντρο διαθέτει κλινική επιζώντων, που προσφέρει στήριξη στους ασθενείς από τη διάγνωση έως την ίαση, προσφέρει εξατομικευμένη περίθαλψη, προσαρμοσμένη στις ιδιαιτερότητες κάθε όγκου, ενώ βρίσκεται στη διαδικασία ευρωπαϊκής πιστοποίησης ως μονάδα που προσφέρει ολοκληρωμένη φροντίδα για τον καρκίνο του πνεύμονα, ώστε να καταστεί Comprehensive Cancer Center.

Η μονάδα κατασκευάστηκε σύμφωνα με τα σύγχρονα διεθνή πρότυπα, ώστε να καλύπτει τις αυξημένες ανάγκες των ασθενών που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία, προσφέροντας σύγχρονες υποδομές, κατάλληλους χώρους θεραπείας, καθώς και ειδικούς χώρους για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Κυρ. Μητσοτάκης: Το νέο Κέντρο θα μας δώσει τη δυνατότητα να βρεθούμε και στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο – Η μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών του ΕΣΥ από την ίδρυσή του

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης για το νέο Ογκολογικό Κέντρο ο Πρωθυπουργός δήλωσε: «Σεβασμιώτατε, κυρία και κύριοι συνάδελφοι στην κυβέρνηση και στο εθνικό κοινοβούλιο, κύριε Πρύτανη, αγαπητή μου Αμάντα, αγαπητέ μου Θανάση,

Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω από τον κ. Μαρτίνο, εκφράζοντας εκ μέρους της κυβέρνησης αλλά πιστεύω και ολόκληρου του ελληνικού λαού, τις θερμότατες ευχαριστίες μου. Όχι μόνο για το έργο το οποίο είχαμε την ευκαιρία να επισκεφθούμε σήμερα και το οποίο ήδη έχει τεθεί σε λειτουργία -θα μιλήσω σε λίγο γι’ αυτό- αλλά για τη συνολική προσφορά του, η οποία συνδυάζει τη διακριτικότητα με ένα υψηλό αίσθημα καθήκοντος. Μία διαφορετική, θα έλεγα, αντίληψη για τον τρόπο με τον οποίο συμπολίτες μας που διαθέτουν οικονομική επιφάνεια, προσφέρουν στα κοινά, συμπράττοντας με την πολιτεία, στα πλαίσια μίας ευρύτερης συμμαχίας Δημοσίου, ιδιωτικού τομέα και κοινωνίας των πολιτών.

Είναι εξαιρετικά πλούσιο το έργο του Θανάση. Πολλές από τις δωρεές του και τις προσφορές του δεν τις μαθαίνουμε, διότι επιλέγει ο ίδιος να είναι εξαιρετικά διακριτικός. Κάποιες, όμως, πρέπει να αναγνωρίζονται και να τιμώνται, όπως η σημερινή, αυτό το Κέντρο ογκολογικής θεραπείας, το ολοκληρωμένο κέντρο αντιμετώπισης του καρκίνου το οποίο οραματίστηκε η Αμάντα πριν από κάποια χρόνια και το οποίο υλοποιούμε σήμερα, στα πλαίσια της εξαιρετικής συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υγείας και του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πράγματι, προσφέρει στους συμπολίτες μας με καρκίνο τη δυνατότητα να λάβουν τις θεραπείες τους όχι μόνο με ποιότητα, αλλά κυρίως σε συνθήκες αξιοπρέπειας.

Νομίζω ότι όλοι -και όλοι μας έχουμε στην οικογένειά μας περιστατικά συγγενών μας που έχουν δώσει τη μάχη με τον καρκίνο– ξέρουμε ότι όσο σημαντική είναι η ιατρική φροντίδα αυτή καθαυτή, άλλο τόσο είναι και η εμπιστοσύνη στις δυνατότητες ενός συστήματος υγείας να περιθάλψει τους ασθενείς σε συνθήκες ποιότητας και αξιοπρέπειας.

Ακριβώς αυτό προσφέρουμε σήμερα με αυτό το καινούργιο ογκολογικό Κέντρο, το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να βρεθούμε και στην πρώτη γραμμή της έρευνας για τον καρκίνο, όπου πραγματικά συντελούνται κοσμοϊστορικές εξελίξεις.

Μιλήσατε για την ιατρική ακριβείας, για το τι σημαίνει να περάσουμε από οριζόντιες θεραπείες, τις οποίες χορηγούμε σε όλους τους ασθενείς με έναν συγκεκριμένο τύπο καρκίνου, σε εξειδικευμένες θεραπείες, οι οποίες θα λάβουν υπόψη το συγκεκριμένο γενετικό προφίλ του κάθε όγκου τον οποίο θα καλούμαστε να θεραπεύσουμε. Εμείς πρέπει να βρεθούμε στην πρώτη γραμμή και αυτών των νέων καινοτομιών.

Και κάθε φορά που εγκαινιάζουμε μια τέτοια δομή, θυμόμαστε ότι εκτός από τις αναβαθμισμένες υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας επενδύουμε ταυτόχρονα και στους ανθρώπους. Ο σκοπός δεν είναι μόνο να έχουμε υποδομές τις οποίες θα ζηλεύουν συνάδελφοί μας σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά να μπορούμε να επενδύουμε και στους γιατρούς μας, οι οποίοι ήδη ξεχωρίζουν για την έρευνά τους, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στο εξωτερικό.

Δυο λόγια μόνο, γιατί αναφέρθηκε σε αυτό ο Θανάσης αλλά και ο Υπουργός, για το τι συμβαίνει στο «Αττικό» Νοσοκομείο αλλά και στο τι γίνεται συνολικά στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Αναφέρθηκε ο Υπουργός στους αριθμούς, οι οποίοι νομίζω ότι δίνουν την καλύτερη απάντηση σε όσους υποστηρίζουν ότι δεν έχουν γίνει βήματα προόδου στο «Αττικό» Νοσοκομείο. Να θυμίσω απλά ότι από τα 90 εκατομμύρια τακτική χρηματοδότηση έχουμε πάει στα 150, οι αριθμοί των χειρουργείων έχουν αυξηθεί σημαντικά, το ίδιο και για τις χημειοθεραπείες. Και βέβαια, έχει αυξηθεί σημαντικά και το προσωπικό το οποίο εργάζεται στο νοσοκομείο, όχι στο βαθμό που θα θέλαμε, αλλά συνεχίζουμε και επιμένουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια συνολικής ανάταξης του Εθνικού Συστήματος Υγείας.

Θέλω να θυμίσω ότι όταν το 2023 οι Έλληνες πολίτες μας εμπιστεύθηκαν να αναλάβουμε τη διακυβέρνηση της χώρας για δεύτερη φορά, ένας από τους τρεις μεγάλους εθνικούς στόχους που είχα θέσει τότε είναι να οικοδομήσουμε μαζί το νέο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

Και πιστεύω ότι δύο χρόνια μετά, κάνοντας έναν πρώτο απολογισμό, αγαπητέ Θανάση, νομίζω ότι και οι πιο κακόπιστοι θα πρέπει με κάποιον τρόπο να αναγνωρίσουν ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα προόδου. Όχι μόνο μέσα από τις ιδιωτικές δωρεές, όπως αυτή την οποία παρουσιάζουμε σήμερα, αλλά και μέσα από μια πρωτοφανή, θα έλεγα, για τα δεδομένα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, προσπάθεια ανάταξης υποδομών, οι οποίες με την πάροδο του χρόνου είχαν προφανώς υποστεί σημαντικές φθορές.

Θα λειτουργήσουν σε λίγες εβδομάδες από τώρα τα νέα τμήματα επειγόντων περιστατικών του «Αττικόν». Θα είναι τα πιο σύγχρονα στη χώρα. Θα είναι πραγματικά μια επανάσταση για τις υπηρεσίες υγείας που μπορεί να προσφέρει αυτό το νοσοκομείο, το οποίο καλύπτει τις ανάγκες ολόκληρης της δυτικής Αθήνας.

Ένα έργο το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης, όπως και πάρα πολλά άλλα τμήματα επειγόντων περιστατικών και κέντρα υγείας σε ολόκληρη τη χώρα. Όταν το πρόγραμμα αυτό ολοκληρωθεί, στα μέσα του 2026, θα συζητάμε για τη μεγαλύτερη ανάταξη υποδομών του Εθνικού Συστήματος Υγείας από την ίδρυσή του, σε συνδυασμό με την προσθήκη προσωπικού, αλλά και σε συνδυασμό με τις πολύ μεγάλες προσπάθειες τις οποίες κάνουμε να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη έμφαση -το αναφέρατε και εσείς, κ. Πρύτανη- όχι μόνο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά κυρίως στην πρόληψη.

Η αλήθεια είναι ότι για πολλές δεκαετίες το Υπουργείο Υγείας δεν θα έπρεπε να αποκαλείτο «Υπουργείο Υγείας». Ήταν «Υπουργείο Ασθένειας και Νοσοκομείου». Για να γίνει πραγματικά ένα Υπουργείο Υγείας θα πρέπει, Σεβασμιώτατε, να προλαμβάνουμε την ασθένεια πριν αυτή εκδηλωθεί ή να την εντοπίζουμε σε πολύ πρώιμο στάδιο, έτσι ώστε η θεραπεία να είναι πολύ ευκολότερη και πολύ λιγότερο επώδυνη για τον ασθενή.

Αυτό ακριβώς κάνουμε μέσα από το πρόγραμμα «Προλαμβάνω», το οποίο είναι ίσως το πιο καινοτόμο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής και προληπτικών εξετάσεων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το έχουν αγκαλιάσει οι συμπολίτες μας. Αλλάζουμε σιγά-σιγά την κουλτούρα του τι σημαίνει να φροντίζουμε τον εαυτό μας και να προσέχουμε. Να φροντίζουμε, όχι απλά να κάνουμε υγιεινή ζωή, αλλά να κάνουμε εκείνες τις προληπτικές εξετάσεις που ενδεχομένως να σώσουν ζωές.

Και θέλω να συγχαρώ όλη την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας για το γεγονός ότι με πίστη και επιμονή υλοποιούν αυτό το σχέδιο για το νέο, καλύτερο ΕΣΥ για το οποίο δεσμευτήκαμε στους Έλληνες πολίτες και το οποίο υλοποιούμε βήμα-βήμα.

Το ΕΣΥ αλλάζει. Αλλάζει προς όφελος των ασθενών, αλλάζει προς όφελος των ιατρών, των νοσηλευτών, του προσωπικού. Γνωρίζετε τη μέριμνα και τη φροντίδα την οποία έχουμε για το πώς μπορούμε -και προσπαθούμε διαρκώς- να βελτιώσουμε τις απολαβές σας.

Πιστεύω, και να κλείσω με αυτό, ότι τελικά η καλύτερη αξιολόγηση του έργου μας δεν είναι αυτά τα οποία θα πούμε εμείς, η όποια άποψη μπορεί να εκφράζεται από όποιο πολίτη έχει ανά πάσα στιγμή το δικαίωμα να διαμαρτυρηθεί κατά των πολιτικών της κυβέρνησης, η καλύτερη αξιολόγηση είναι αυτό το οποίο μας δίνουν οι ίδιοι οι ασθενείς.

Και μέσα από την πρωτοβουλία την οποία έχουμε αναλάβει, να ζητούμε από τους ίδιους τους ασθενείς να αξιολογούν το Εθνικό Σύστημα Υγείας μετά την έξοδό τους από κάθε νοσοκομείο, διαπιστώνουμε ότι τελικά η εικόνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας είναι καλύτερη από αυτή την οποία κάποιοι επιμένουν διαρκώς να παρουσιάζουν.

Αυτό δεν οφείλεται τόσο σε εμάς, οφείλεται σε εσάς: στους γιατρούς, τους νοσηλευτές, αυτούς οι οποίοι εργάζονται νυχθημερόν για να παρέχουν στους Έλληνες πολίτες την καλύτερη δυνατή δημόσια και δωρεάν φροντίδα.

Σε αυτό το έργο είμαστε ταγμένοι, αυτό το έργο θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε. Με τη βοήθεια των μεγάλων δωρητών μας, πρωτοστατούντος του Θανάση Μαρτίνου, θα συνεχίσουμε στον δρόμο να κάνουμε το ΕΣΥ κάθε μέρα και καλύτερο. Σας ευχαριστώ πολύ.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, αναφερόμενος στην ευρύτερη ενίσχυση του «Αττικόν» κατά τα τελευταία έξι χρόνια, σημείωσε μεταξύ άλλων: «Το Νοσοκομείο “Αττικόν” έχει αύξηση προσωπικού 17,37%, έχει αύξηση επισκέψεων εξωτερικών ασθενών 5,10%, έχει αύξηση στις χημειοθεραπείες που διενεργεί 41,31%, έχει αύξηση στις ακτινοθεραπείες που διενεργεί σε ασθενείς 55,12%, έχει αύξηση στις νοσηλείες 12,91%, έχει αύξηση στα χειρουργεία, παραγωγή δηλαδή έργου 44,71%.

Ως γιος μητέρας που πέθανε κάνοντας χημειοθεραπεία για τη λευχαιμία της και ξέροντας τι θα πει για έναν ασθενή το να δέχεται αυτές τις “βαριές” θεραπείες, μπορώ να σας πω ότι ο χώρος που υπάρχει μέσα εδώ και που χάρη στον κ. Αθανάσιο Μαρτίνο και την οικογένειά του, εις μνήμη της αειμνήστου μητρός του, θα λειτουργεί από δω και μπρος, αγαπητέ Θανάση, για πολλά χρόνια, θα θεραπεύει κάθε μέρα πολλούς ανθρώπους, θα κάνει τη ζωή τους, στη δυσκολότερή τους ώρα, λίγο καλύτερη. Και πραγματικά σε ευγνωμονούμε γι’ αυτό».

Ο Αθανάσιος Μαρτίνος από την πλευρά του επισήμανε: «Να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τον Πρωθυπουργό της χώρας μας, τον κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, για την εξαιρετικά τιμητική παρουσία του, όπως και τους Υπουργούς Υγείας, τη διοίκηση του νοσοκομείου και όλους τους προσκεκλημένους εδώ.

Ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον Πρύτανη, τον καθηγητή Γεράσιμο Σιάσο και την καθηγήτρια, την κα Αμάντα Ψυρρή, που είναι Διευθύντρια εδώ της Β’ Παθολογικής – Ογκολογικής κλινικής για την τιμή που έκαναν στην οικογένειά μου να ονοματοδοτήσουν αυτό το σπουδαίο Κέντρο στο όνομα της μητέρας μας, Αθηνάς. Τον φίλο μας εδώ, τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Νίκαιας, αλλά και «Μητροπολίτη της ναυτιλίας», διότι ο πατέρας του ήταν ναυτικός και είναι και Κεφαλλονίτης, τον Σεβασμιώτατο τον κ. Αλέξιο, για την ευλογία του.

Τέλος, να τονίσω πάντα την εξαιρετική συνεργασία που έχουμε με τον Υπουργό Υγείας, τον κ. Άδωνι Γεωργιάδη και τον Υφυπουργό, τον κ. Μάριο Θεμιστοκλέους, σε όλα τα θέματα, σε όλα τα εγχειρήματα που έχουμε στον τομέα της δημόσιας υγείας.

Χθες έλεγα, κ. Πρόεδρε, στον κ. Γεωργιάδη ότι κάποια στιγμή πρέπει να γίνει ένας απολογισμός για το έργο της κυβέρνησης στον τομέα της υγείας. Νομίζω είναι καλό για ενημέρωση όλου του ελληνικού λαού.

Τέλος, να τονίσω και την πολύ καλή συνεργασία που είχαμε με τον Διοικητή, τον κ. Αποστολόπουλο, με την τεχνική υπηρεσία του νοσοκομείου «Αττικόν», για την αγαστή συνεργασία. Και βέβαια, να συγχαρώ και τους συνεργάτες μας, τον Τεχνικό Διευθυντή του Ιδρύματός μας, κ. Δημήτρη Καλάκο, τον μηχανολόγο Κώστα Κεραμάρη και τους κατασκευαστές αυτού του σπουδαίου κτηρίου, τον Δημήτρη Μπαλή και τον κ. Κωνσταντίνο Ανδρέου για την εξαιρετική δουλειά. Πάντα μας βγάζετε ασπροπρόσωπους.

Εύχομαι στους γιατρούς, στους νοσηλευτές σε όλους στο νοσοκομείο, καλή δουλειά και καλή συνέχεια στο έργο τους».

Κυρ. Μητσοτάκης: Οι ασθενείς διαπιστώνουν ότι εδώ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και ότι το ΕΣΥ μέρα με τη μέρα αλλάζει

Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός επισκέφθηκε το ανακαινισμένο τμήμα επειγόντων περιστατικών του «Αττικόν», το οποίο αναμένεται να εφημερεύσει για πρώτη φορά μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στις 30 Οκτωβρίου.

Το έργο χρηματοδοτήθηκε με 2,6 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της ευρύτερης αναβάθμισης και του εκσυγχρονισμού των δημόσιων δομών υγείας. Το ΤΕΠ επεκτάθηκε κατά 800 τετραγωνικά μέτρα σε σχέση με τον αρχικό χώρο και πλέον καλύπτει 2.500 τ.μ., πληρώντας τα νέα διεθνή πρότυπα λειτουργίας. Τα εξεταστήρια υπερτριπλασιάστηκαν, από 10 σε 36, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο αναμονής, ενώ η δυναμικότητα της αίθουσας αναζωογόνησης διπλασιάστηκε και πλέον διαθέτει οκτώ θέσεις.

Στο τέλος της ξενάγησης στο ανακαινισμένο ΤΕΠ, ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Υγείας είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν με γιατρούς:

Κυριάκος Μητσοτάκης: Εντυπωσιακή αλλαγή σε σχέση με αυτό το οποίο υπήρχε πριν. Χάρη στους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης προβαίνουμε σε αναμόρφωση τμημάτων επειγόντων περιστατικών σε παραπάνω από 90 νοσοκομεία, ανακατασκευάζουμε και παραπάνω από 160 κέντρα υγείας, αλλά αυτό εδώ είναι ίσως το πιο εντυπωσιακό από αυτά τα οποία έχω επισκεφτεί.

Εξάλλου, μιλάμε για το μεγαλύτερο νοσοκομείο, το οποίο πρέπει να μπορεί να ανταποκριθεί σε οποιοδήποτε περιστατικό φτάσει. Νομίζω ότι πράγματι όταν βλέπουμε αυτό το οποίο έχει εδώ ετοιμαστεί, δεν μπορούμε παρά να μην είμαστε εξαιρετικά χαρούμενοι. Θα το δούμε και σε πλήρη λειτουργία σε λίγες εβδομάδες από τώρα.

Γιατί γνωρίζαμε εξ αρχής ότι τα τμήματα επειγόντων περιστατικών ήταν μία διάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας όπου «πονούσαμε» και έχουν γίνει πολλές παρεμβάσεις, όχι μόνο για την αναμόρφωση των χώρων, αλλά και μέσα από αυτό το οποίο αποκαλούμε «βραχιολάκι», το σύστημα δηλαδή παρακολούθησης της ροής και της πορείας του ασθενούς μέσα στο τμήμα επειγόντων περιστατικών.

Ήδη, έχουμε μειώσει σημαντικά τους χρόνους. Έχουμε και πραγματικά στοιχεία στη διάθεσή μας για να μπορούμε να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Και βέβαια, οτιδήποτε δεν μετράται, δεν μπορεί να βελτιωθεί. Άρα, μέσα από αυτή τη διαρκή αξιολόγηση σκοπεύουμε να γινόμαστε συνέχεια καλύτεροι.

Άδωνις Γεωργιάδης: Κύριε Πρόεδρε, είναι συγκλονιστική η διαφορά που πλέον έχει συμβεί στο «Αττικόν», στο νοσοκομείο, που θα σώσει πολλούς ανθρώπους πρώτα απ’ όλα από την ταλαιπωρία που υφίστανται στα ΤΕΠ και φυσικά σε ορισμένες περιπτώσεις και για λόγους ασφαλείας και καλύτερης θεραπείας.

Το ότι έχουμε αυτές τις δυνατότητες αναζωογόνησης τόσων περισσότερων κλινών σημαίνει ότι μπορούμε να διαχειριστούμε ταυτόχρονα πολλά περισσότερα βαριά περιστατικά. Και να σας πω, επειδή δεν το βλέπετε τώρα, ότι μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, πλην της ανακαίνισης, έρχονται μία σειρά μηχανημάτων στο «Αττικόν».

Ο πιο σύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός κατευθύνεται σε αυτό το νοσοκομείο. Σε λίγους μήνες, δηλαδή, θα μπορείτε να ξανάρθετε για τα εγκαίνια του εξοπλισμού, που θα είναι πραγματικά συγκλονιστικός.

Κυριάκος Μητσοτάκης: Για εμάς δεν έχει τόση σημασία να παρευρισκόμαστε στα εγκαίνια, όσο να μπορούμε να παρέχουμε, πρώτον, στους γιατρούς και στους νοσηλευτές και στο λοιπό προσωπικό, συνθήκες για να μπορείτε να ασκείτε το επάγγελμά σας με τη μέγιστη δυνατή επάρκεια. Και βέβαια, για εμάς η μεγαλύτερη ικανοποίηση είναι η αξιολόγηση των ιδίων των ασθενών.

Και πιστεύω ότι, παρά τη γκρίνια και τις φωνές -σε δημοκρατία είμαστε, πάντα ο καθένας έχει δικαίωμα να διαδηλώνει-, οι ίδιοι οι ασθενείς διαπιστώνουν ότι εδώ γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια και ότι το ΕΣΥ μέρα με τη μέρα αλλάζει. Και αφήνει πίσω και τις δύσκολες εποχές, Σωτήρη, της πανδημίας, που και αυτό βέβαια ήταν μία ευκαιρία να κάνουμε επενδύσεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ειδικά στο κομμάτι των κλινών εντατικής θεραπείας.

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Με το καλό θα έρθουμε να το δούμε και σε πλήρη λειτουργία.