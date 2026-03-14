Αττική: Συνελήφθησαν δύο άτομα για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών

Στη σύλληψη δυο ατόμων για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής προχώρησαν οι Αρχές.

Συγκεκριμένα, τα δυο άτομα ηλικίας 56 και 47 ετών συνελήφθησαν το απόγευμα της Παρασκευής 13/3 από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριών, ενώ ύστερα από αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις και διασταυρώσεις στοιχείων, καθώς και δημιουργία προφίλ (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική δράση των κατηγορούμενων.

Ειδικότερα, ο 56χρονος κατελήφθη χθες (13-03-2026), να κατέχει εντός ταξί συσκευασία με κοκαΐνη, μικτού βάρους -100- γραμμαρίων, με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση. Επιπλέον, ο 47χρονος, κατελήφθη να κατέχει εντός αυτοκινήτου με σκοπό τη διακίνηση -2- συσκευασίες με ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -1.120- γραμμαρίων, την οποία είχε προμηθευτεί λίγο νωρίτερα από τον 56χρονο.

Ακολούθησε έρευνα στην οικία του 56χρονου κατά την οποία κατελήφθη να κατέχει με σκοπό τη διακίνηση -57- νάιλον συσκευασίες που περιείχαν ακατέργαστη κάνναβη, συνολικού μικτού βάρους -49- κιλών και -150- γραμμαρίων και νάιλον συσκευασία που περιείχε ακατέργαστη κάνναβη, μικτού βάρους -740- γραμμαρίων.

Συνολικά, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

ακατέργαστη κάνναβη βάρους -51- κιλών και -10- γραμμαρίων,

κοκαΐνη βάρους -100- γραμμαρίων,

Δ.Χ.Ε. αυτοκίνητο και Ι.Χ αυτοκίνητο,

-1.535- ευρώ και

-3- συσκευές κινητής τηλεφωνίας

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.