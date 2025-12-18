Αττική: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για διακίνηση κάνναβης – Συνελήφθησαν 4 άτομα, ανάμεσα τους δυο τράπερ

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης για διακίνηση κάνναβης προχώρησε η ΕΛΑΣ στην Αττική μετά από μεγάλη επιχείρηση την Τρίτη 16 Δεκεμβρίου.

Μάλιστα, ανάμεσα στα 4 άτομα που συνελήφθησαν από τις Αρχές είναι και δυο τράπερ. Συγκεκριμένα, από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση σημαντικών ποσοτήτων ακατέργαστης και κατεργασμένης κάνναβης, σε μορφή σοκολάτας, στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν, απογευματινές και βραδινές ώρες της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου 2025, σε διάφορες περιοχές της Αθήνας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών -4- μέλη της οργάνωσης (-2- αλλοδαποί ηλικίας 55 και 30 ετών και -2- ημεδαποί ηλικίας 22 και 30 ετών), οι οποίοι κατελήφθησαν να κατέχουν προς διακίνηση ποσότητες ναρκωτικών ουσιών.

Μάλιστα, ο 22χρονος στην προσπάθειά του να ματαιώσει τον αστυνομικό έλεγχο, προέβαλε σθεναρή αντίσταση, απωθώντας τους αστυνομικούς με τα χέρια και τα πόδια του.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων αναφορικά με τη δράση των μελών της οργάνωσης στην προμήθεια, αποθήκευση και περαιτέρω διακίνηση ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών σε περιοχές της Αττικής.

Από την επακόλουθη ανάλυση και διασταύρωση πληροφοριακών δεδομένων, καθώς και λοιπές αστυνομικές ενέργειες, πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση και κατέστη δυνατός ο εντοπισμός τους.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι συλληφθέντες, είχαν συστήσει εγκληματική οργάνωση, με επαγγελματική υποδομή και ιεραρχία, εξασφαλίζοντας την αδιάλειπτη στο χρόνο εγκληματική τους δράση, με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών και την αποκόμιση μεγάλου παράνομου κέρδους.

Ειδικότερα, κατόπιν προσυνεννοημένων συναντήσεων, διακινούσαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης και κατεργασμένης κάνναβης σε μορφή σοκολάτας σε διάφορα άτομα, πουλώντας την ακατέργαστη κάνναβη προς -2.500- ευρώ το κιλό και την κατεργασμένη προς -5.000- ευρώ το κιλό.

Για την επίτευξη του σκοπού τους, είχαν διακριτούς ρόλους ως εξής:

55χρονος αλλοδαπός, αρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, ήταν υπεύθυνος για την εύρεση, φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, καθώς και τη συγκομιδή και φύλαξη των κερδών της εγκληματικής οργάνωσης,

30χρονος αλλοδαπός, ήταν ο υπαρχηγός της εγκληματικής οργάνωσης, υπεύθυνος για τη φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, από κοινού με τον 55χρονο,

22χρονος ημεδαπός, ήταν υπεύθυνος για τη φύλαξη και αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών, από κοινού με τον 55χρονο και τον 30χρονο, καθώς και για την παράδοση των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών στον μεταφορέα της οργάνωσης, ώστε αυτές εν συνεχεία να διακινηθούν σε έτερους διακινητές και χρήστες,

30χρονος ημεδαπός, ήταν υπεύθυνος για τη μεταφορά και διακίνηση των ποσοτήτων ναρκωτικών ουσιών.

Από τις σωματικές έρευνες, αλλά και από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κατεργασμένη κάνναβη, βάρους -1- κιλού και -907,5- γραμμαρίων,

ακατέργαστη κάνναβη, βάρους -15- κιλών και -153,5- γραμμαρίων,

Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο και δίκυκλο,

αλεξίσφαιρο γιλέκο,

καταμετρητής χρημάτων,

-4- ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας,

-4- συσκευές κινητής τηλεφωνίας,

πλήθος νάιλον συσκευασιών και

το χρηματικό ποσό των -51.490- ευρώ.

Εκτιμάται ότι, το συνολικό παράνομο όφελος που αποκόμισε η οργάνωση από την εγκληματική της δράση υπερβαίνει τις -95.000- ευρώ.

Επισημαίνεται ότι, ο 55χρονος και ο 22χρονος έχουν απασχολήσει στο παρελθόν για –κατά περίπτωση- παρόμοια και έτερα αδικήματα.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή και παραπέμφθηκαν σε Ανακριτή.