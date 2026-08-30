«Ράλι» στο κέντρο της Αθήνας: Πέρασε 7 κόκκινα και μπήκε ανάποδα σε 9 μονόδρομους

Στη σύλληψη ενός 41χρονου οδηγού μοτοσυκλέτας, ο οποίος κατηγορείται ότι διέπραξε διαδοχικά 16 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στο κέντρο της Αθήνας, προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο 41χρονος πέρασε επτά κόκκινους σηματοδότες και κινήθηκε εννέα φορές αντίθετα σε μονόδρομους, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 5.975 ευρώ.

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Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 29 Αυγούστου 2026. Σε βάρος του συλληφθέντος σχηματίστηκε δικογραφία από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του ΚΟΚ.

Ανέπτυξε ταχύτητα όταν του έκαναν σήμα

Όπως αναφέρεται στην αστυνομική ανακοίνωση, αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης που πραγματοποιούσαν περιπολία εντόπισαν τη μοτοσυκλέτα στο κέντρο της Αθήνας και κάλεσαν τον οδηγό να σταματήσει για έλεγχο.

Ο 41χρονος φέρεται να ανέπτυξε ταχύτητα μόλις αντιλήφθηκε τους αστυνομικούς, ξεκινώντας μια επικίνδυνη διαδρομή στους δρόμους της πρωτεύουσας.

Κατά την κίνησή του, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., παραβίασε διαδοχικά επτά ερυθρούς σηματοδότες και εισήλθε αντίθετα σε εννέα μονόδρομους.

Ακινητοποιήθηκε στους Αγίους Αναργύρους

Οι αστυνομικοί ακολουθούσαν τη μοτοσυκλέτα από απόσταση ασφαλείας, χρησιμοποιώντας φωτεινά και ηχητικά σήματα, ενώ ενημερώθηκε παράλληλα το Κέντρο της Άμεσης Δράσης.

Έπειτα από συντονισμένες ενέργειες και με τη συνδρομή επιπλέον αστυνομικών δυνάμεων, η μοτοσυκλέτα ακινητοποιήθηκε στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων και ο 41χρονος συνελήφθη.

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Ο οδηγός οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ σε βάρος του επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των 5.975 ευρώ.