Ηγουμενίτσα: Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Κορυτιανή

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (30/8) σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Κορυτιανή του Δήμου Ηγουμενίτσας.

Η φωτιά ξέσπασε περίπου στις 13:45, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση ισχυρών πυροσβεστικών δυνάμεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο σημείο επιχείρησαν 20 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ και πέντε οχήματα, ενώ από αέρος συνέδραμε ένα ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και ο Δήμος Ηγουμενίτσας, διαθέτοντας υδροφόρες για την υποστήριξη των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Για τη διερεύνηση των συνθηκών υπό τις οποίες ξέσπασε η πυρκαγιά κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσπρωτίας.