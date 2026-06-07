Αστυνομικοί έσωσαν άνδρα πριν πέσει από τον 6ο όροφο κτιρίου στον Πειραιά – Κόβει την ανάσα το βίντεο

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές όταν ένας άνδρας επιχείρησε να πέσει από τον 6ο όροφο κτιρίου στον Πειραιά.

Ωστόσο, όπως φαίνεται και στο βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΛΑΣ στον προσωπικό της λογαριασμό στο X (πρώην Twitter) η άμεση κινητοποίηση αστυνομικών είχε ως αποτέλεσμα να αποτραπούν τα χειρότερα.

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«Για το καλό σου είμαστε εδώ, όλα θα πάνε καλά! Συγχαρητήρια στην ομάδα ΔΙ.ΑΣ., με κωδικό κλήσης 402-1, για την άμεση ανταπόκριση και τον επαγγελματισμό τους, σε περιστατικό εκδήλωσης πρόθεσης #αυτοκτονίας, από τον 6ο όροφο κτιρίου στον #Πειραιά» αναφέρει σε ανάρτησή της η ΕΛΑΣ.