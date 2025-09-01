Ασπρόπυργος: Διανομέας σουβλακίων συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκεται ένας άνδρας στον Ασπρόπυργο, ο οποίος συνελήφθη για διακίνηση ναρκωτικών ενώ παράλληλα εργαζόταν ως διανομέας σε ψητοπωλείο, παραδίδοντας σουβλάκια.

Ο ρόλος του αποκαλύφθηκε όταν ένας πελάτης ενημέρωσε τις Αρχές, οδηγώντας τους αστυνομικούς να τον παρακολουθήσουν. Ο άνδρας το πρωί εργαζόταν σε ταχυδρομείο και το βράδυ ως διανομέας, παραδίδοντας εκτός από φαγητό και ναρκωτικά, χωρίς να γνωρίζει ο ιδιοκτήτης του καταστήματος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με το STAR, η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και ο δράστης συνελήφθη. Κατά την έρευνα στο σπίτι του, με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν σακουλάκια με ναρκωτικές ουσίες κρυμμένα μέσα σε τάπερ, έτοιμα για παράδοση.

Κατασχέθηκαν τα ναρκωτικά, ζυγαριές και χρήματα, ενώ εξετάζεται το κινητό του για να εντοπιστούν πιθανοί συνεργοί.