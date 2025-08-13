Αρτέμιδα: Βίντεο με τη φονική παράσυρση του πεζού από το ΙΧ του αστυνομικού – Εκσφενδονίστηκε 200 μέτρα μακριά

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 74χρονος πεζός στην Αρτέμιδα, που παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο που οδηγούσε αστυνομικός.

Περίπου στις 05:40 τα ξημερώματα της Τετάρτης 13/8, ένας αστυνομικός που πήγαινε στην υπηρεσία του παρέσυρε με το ΙΧ του και σκότωσε έναν 74χρονο πεζό στη λεωφόρο Αρτέμιδας.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αστυνομικές πηγές, ο 74χρονος είχε σταθμεύσει το όχημά του απέναντι από περίπτερο, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον δρόμο, ενώ στο σημείο δεν υπάρχει φανάρι, και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες παρασύρθηκε από το αυτοκίνητο του αστυνομικού.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή του δυστυχήματος:

Σύμφωνα με το Mega, που επικαλέστηκε τη σύζυγο του θύματος, ο άτυχος 74χρονος από τη σφοδρή σύγκρουση εκσφενδονίστηκε περίπου 150-200 μέτρα μακριά.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, ο αστυνομικός συνελήφθη ενώ υποβλήθηκε και σε αιματολογικό έλεγχο για αλκοόλ και τοξικές ουσίες.

Παράλληλα, από το Αρχηγείο της ΕΛΑΣ διατάχθηκε διοικητική διεύρυνση του περιστατικού ενώ κινήθηκε η διαδικασία για να τεθεί σε διαθεσιμότητα ο αστυνομικός.

Η ανακοίνωση της αστυνομίας για το τροχαίο:

“Πρωινές ώρες σήμερα, Τετάρτη 13 Αυγούστου 2025, σημειώθηκε τροχαίο ατύχημα στην περιοχή της Αρτέμιδας, που είχε ως αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό διερχόμενου πεζού.

Συγκεκριμένα, αστυνομικός, που υπηρετεί σε υπηρεσία της Αττικής, οδηγώντας το ιδιωτικής χρήσης επιβατικό του όχημα, παρέσυρε διερχόμενο πεζό, ενώ στη συνέχεια το όχημά του εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε σταθμευμένο όχημα.

Στο σημείο μετέβη άμεσα αρμόδιο συνεργείο της Τροχαίας, ενώ ο θανών διακομίστηκε με σταθμό του Ε.Κ.Α.Β. σε νοσοκομείο.

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ πραγματοποιήθηκε αιματολογικός έλεγχος για ανίχνευση αλκοόλ και τοξικών ουσιών.

Παράλληλα, έχει διαταχθεί η διοικητική διερεύνηση του περιστατικού και κινείται η διαδικασία ώστε ο αστυνομικός να τεθεί σε διαθεσιμότητα.

Προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος διενεργείται από το Β΄ Τμήμα Τροχαίας Βορειοανατολικής Αττικής”.