Αρτέμιδα: Συγκλονίζει η μαρτυρία της μητέρας του παιδιού που έπαθε ηλεκτροπληξία – “Μου είπε ότι είχε μουδιάσει” (Βίντεο)

Σκηνές αναστάτωσης επικράτησαν στην Αρτέμιδα όταν 9χρονο κοριτσάκι υπέστη ηλεκτροπληξία την ώρα που έπαιζε σε παιδική χαρά.

Το 9χρονο κορίτσι άγγιξε κατά λάθος εκτεθειμένα καλώδια με αποτέλεσμα να το χτυπήσει το ρεύμα και να ρίξει την τάση στην παιδική χαρά. Από το ατύχημα προκλήθηκε μπλακ άουτ με την μητέρα της μικρής να μιλάει στο MEGA για την τρομακτική εμπειρία που έζησε το παιδί και η ίδια.

«Έγινε διακοπή ρεύματος σε όλο το πάρκο, ήταν γύρω στις 8μισή η ώρα, το παιδί έντρομο μου λέει, μαμά, την ώρα που έπεσαν τα φώτα, εγώ ακούμπησα κάπου καθώς περπάταγα και πονάει το χέρι μου και έχει μουδιάσει.

Πηγαίνοντας στο σημείο που μου είπε ότι ήτανε, συνάντησα καλώδια εκτεθειμένα από κολόνα. Γύρω από την κολόνα πολυκαιρισμένη χαρτοταινία, που φαίνεται ότι κάποιος είχε πάει να την μπαλώσει κάποια στιγμή. Εκείνη τη στιγμή υπήρχαν εκατοντάδες παιδάκια», εξήγησε.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και παρέμεινε εκεί όλο το βράδυ προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν ενέπνευσε ανησυχία και όλα κύλησαν ομαλά.

Οι γονείς της 9χρονης πριν από λίγες ημέρες υπέβαλαν μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για το περιστατικό.

Η απάντηση που έλαβαν από τον Δήμο ήταν πως «βάνδαλοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολώνες της ΔΕΗ σε πολλές παιδικές χαρές». Παρά τις εξηγήσεις, παραμένει το ερώτημα πώς μια παιδική χαρά μπορούσε να μείνει για μέρες με εκτεθειμένα καλώδια σε χώρους όπου παίζουν παιδιά.