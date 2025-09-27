Αρτέμιδα: 9χρονη έπαθε ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια σε παιδική χαρά (Φωτογραφίες & Βίντεο)

Ένα 9χρονο κοριτσάκι έπαθε ηλεκτροπληξία στην περιοχή της Αρτέμιδας, όταν άγγιξε κατά λάθος γυμνά καλώδια σε κολώνα φωτισμού, μέσα σε παιδική χάρα.

Σύμφωνα με το rpn.gr, το περιστατικό συνέβη στις αρχές Σεπτεμβρίου, την ώρα που το παιδί έπαιζε αμέριμνο, όταν ξαφνικά έπεσε το ρεύμα σε όλη την παιδική χαρά με την μητέρα να αντιλαμβάνεται ότι κάτι κακό έχει συμβεί. Αφού έψαξε όλη την παιδική χαρά, βρήκε την κόρη της μουδιασμένη, να κλαίει.

Το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» και παρέμεινε εκεί όλο το βράδυ προκειμένου να υποβληθεί σε όλες τις απαραίτητες εξετάσεις. Ευτυχώς, η κατάσταση της υγείας του παιδιού δεν ενέπνευσε ανησυχία και όλα κύλησαν ομαλά.

Οι γονείς της 9χρονης πριν από λίγες ημέρες υπέβαλαν μήνυση κατ’ αγνώστων, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για το περιστατικό.

Η απάντηση που έλαβαν από τον Δήμο ήταν πως «βάνδαλοι κλέβουν τα καπάκια από τις κολώνες της ΔΕΗ σε πολλές παιδικές χαρές». Παρά τις εξηγήσεις, παραμένει το ερώτημα πώς μια παιδική χαρά μπορούσε να μείνει για μέρες με εκτεθειμένα καλώδια σε χώρους όπου παίζουν παιδιά.