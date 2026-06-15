Αρκτούρος: Νεκρή από δηλητηρίαση η μικρή αρκούδα Κίρκη

Μέσα σε 48 ώρες έχασαν τη ζωή τους τρεις αρκούδες στη Δυτική Μακεδονία, εκ των οποίων η μία ήταν η μικρή Κίρκη, η νεαρή αρκούδα που για περίπου ένα χρόνο περιέθαλψε ο Αρκτούρος και πριν λίγο καιρό επέστρεψε στη φύση.

Για την απουσία, με ελάχιστες εξαιρέσεις, οργανωμένης πρόληψης και άμεσης παρέμβασης από τους αρμόδιους μηχανισμούς έκανε λόγο η μη κερδοσκοπική περιβαλλοντική οργάνωση Αρκτούρος, σε ανακοίνωση του με αφορμή τον θάνατο των τριών αρκούδων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Δύο από τις αρκούδες σκοτώθηκαν από πυροβόλο όπλο και μία, η Κίρκη, από δηλητηριασμένο δόλωμα.

Τονίζει ότι οι κάτοικοι στις περισσότερες περιπτώσεις καλούνται να αντιμετωπίσουν μόνοι τους καταστάσεις που αφορούν την παρουσία της αρκούδας σε οικισμούς.

Μέσα σε μόλις δύο ημέρες, τρεις αρκούδες βρέθηκαν νεκρές. Η πρώτη στο χωριό Πυλωρί του Δήμου Βοΐου, όπου αρσενική αρκούδα ηλικίας περίπου 2,5 ετών θανατώθηκε με τρεις σφαίρες στο κεφάλι. Στο Αρμενοχώρι Φλώρινας, μία άλλη αρκούδα βρέθηκε νεκρή, επίσης πυροβολημένη στο σώμα και το κεφάλι, ενώ νεκρή βρέθηκε και η Κίρκη, η νεαρή αρκούδα που περιέθαλψε ο ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ για περίπου ένα έτος και επέστρεψε στη φύση πριν από λίγο καιρό. Ο θάνατός της, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις, προκλήθηκε από δηλητηριασμένο δόλωμα.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Αρκτούρος, δεν πρόκειται για «ατυχή περιστατικά», ενώ ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά την περίπτωση της Κίρκης τονίζει πως παρά την έγκαιρη ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, δεν υπήρξε η προβλεπόμενη άμεση κινητοποίηση για τη διαχείριση του συμβάντος, παρά μόνο έπειτα από τρεις ημέρες.

«Ένα δηλητηριασμένο ζώο που παραμένει εκτεθειμένο στο πεδίο μπορεί να αποτελέσει δευτερογενή πηγή δηλητηρίασης για άλλα άγρια ή οικόσιτα ζώα», σημειώνει η περιβαλλοντική οργάνωση, τονίζοντας ότι η έγκαιρη ανταπόκριση των αρμόδιων υπηρεσιών σε τέτοια περιστατικά δεν αποτελεί ζήτημα διακριτικής ευχέρειας, αλλά «θεμελιώδη υποχρέωση της Πολιτείας και βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική προστασία της βιοποικιλότητας και την αποτροπή περαιτέρω απωλειών».

Ο Αρκτούρος αναφέρει επίσης ότι «η ανάκαμψη του πληθυσμού της καφέ αρκούδας αποτελεί αναμφισβήτητη επιτυχία της Ελλάδας στην προστασία της φύσης», επισημαίνοντας ωστόσο ότι η πιο συχνή παρουσία αρκούδων σε ορισμένες περιοχές «δεν μπορεί να χρησιμοποιείται ως άλλοθι για την απουσία ουσιαστικής διαχείρισης ούτε ως εύκολη εξήγηση για κάθε περιστατικό».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τα εργαλεία για την αντιμετώπιση του φαινόμενου προσέγγισης αρκούδων σε κατοικημένες περιοχές υπάρχουν ήδη, αλλά «αυτό που εξακολουθεί να απουσιάζει είναι η συνεπής εφαρμογή τους και η επαρκής επιχειρησιακή υποστήριξη των αρμόδιων υπηρεσιών», τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση.

Υπογραμμίζεται, δε, πως «η συνύπαρξη ανθρώπου και Αρκούδας είναι εφικτή», αρκεί να εφαρμόζονται συστηματικά μέτρα πρόληψης, όπως η ορθή διαχείριση των απορριμμάτων σε καλά κλεισμένους κάδους, να μην αποθηκεύονται ή αφήνονται τρόφιμα για κατοικίδια σε εξωτερικούς χώρους, να συλλέγονται οι καρποί των οπωροφόρων δέντρων από τις αυλές των σπιτιών στις ορεινές περιοχές και τα πεσμένα φρούτα να απομακρύνονται άμεσα από το έδαφος. Επίσης, να τοποθετηθούν ηλεκτροφόρες περιφράξεις στις αγροτικές εγκαταστάσεις κι όπου απαιτείται, να χρησιμοποιούνται συσκευές απώθησης άγριων ζώων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, ο Αρκτούρος καλεί τους πολίτες «να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες αρχές όταν αντιλαμβάνονται παρουσία αρκούδας σε οικισμούς και να αποφεύγουν ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν σε εξοικείωση των ζώων με τον άνθρωπο».

Η προστασία των πολιτών και η προστασία της αρκούδας δεν είναι αντικρουόμενοι στόχοι, επισημαίνει ο Αρκτούρος και ζητά από την Πολιτεία να προχωρήσει στην πλήρη στελέχωση και επιχειρησιακή λειτουργία των Ομάδων Άμεσης Επέμβασης και στην εφαρμογή μέτρων πρόληψης στις περιοχές όπου το φαινόμενο έχει πλέον παγιωθεί.