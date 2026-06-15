«Dragons’ Den»: O ΣΚΑΪ ανακοίνωσε τους 7 Dragons της νέας σεζόν

To Dragons’ Den επιστρέφει από το φθινόπωρο μέσα από τη συχνότητα του ΣΚΑΪ με τον Σάκη Τανιμανίδη στο τιμόνι και το κανάλι του Φαλήρου ανακοίνωσε ποιοι θα είναι οι επιχειρηματίες που θα λάβουν μέρος.

Στον νέο κύκλο του DRAGONS’ DEN, του μοναδικού τηλεοπτικού, ψυχαγωγικού προγράμματος για την επιχειρηματικότητα, τέσσερις γνώριμοι, κορυφαίοι leaders του επιχειρείν, ο Χάρης Βαφειάς, ο Λέων Γιοχάη, η Μαρία Χατζηστεφανή και ο Γιάννης Τσιώρης, επιστρέφουν και είναι έτοιμοι να ακούσουν, να αμφισβητήσουν, να διαπραγματευτούν και, αν πειστούν, να επενδύσουν.

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Μαζί τους τρεις νέοι Dragons με αξιοσημείωτη πορεία στο χώρο τους: η Ελευθερία Ζούρου, ο Αντώνης Καράτζης και ο Κώστας Χαλκιάς. Μπαίνουν δυναμικά στην dream team του Dragons’ Den για να προσφέρουν τεχνογνωσία και… κεφάλαια στους νέους επιχειρηματίες!

Οι Dragons υπόσχονται σκληρές διαπραγματεύσεις, στρατηγικά deals και έντονες συγκινήσεις, ας τους γνωρίσουμε καλύτερα!

Αυτοί είναι οι Dragons’