Γιώργος Αλκαίος: «Μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου – Όταν πέρασαν τα χρόνια ζήτησα τις απαντήσεις μου αλλά δεν με ικανοποίησαν»

Μία εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη παραχώρησε στο Happy Day ο Γιώργος Αλκαίος και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια και την απουσία της μητέρας του.

«Μεγάλωσα χωρίς τη μητέρα μου. Τις απαντήσεις μου τις πήρα σε μεγαλύτερη ηλικία, γιατί όταν είσαι παιδί δεν τα σκέφτεσαι τόσο.

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Όταν πέρασαν τα χρόνια ζήτησα τις απαντήσεις μου αλλά δεν με ικανοποίησαν. Αυτό είναι και ο λόγος που προσπάθησα να το λύσω όλο αυτό. Η γιαγιά μου έπαιξε σημαντικό ρόλο σε όλο αυτό. Κάλυπτε όλη την απουσία, δεν μπορούσε να καταλάβω ότι μου έλειπε κάτι», ανέφερε μεταξύ άλλων ο γνωστός τραγουδιστής.

«Εγώ συνειδητοποίησα νωρίς ότι αν δεν μπορείς να αντέξεις κάποια πράγματα, δεν μπορείς να κάνεις οικογένεια. Σκέφτομαι όλους αυτούς που έχουν παιδιά και την αγωνία που έχουν, με πιάνει στρες. Βλέπεις πράγματα έξω και σκέφτεσαι “πώς θα φέρω ένα παιδί στον κόσμο;”», πρόσθεσε.