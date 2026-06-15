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ΔΙΕΘΝΗ

Ιράν: Ζητάει την έγκριση του ΟΗΕ για την τελική συμφωνία – «Δεν εμπιστευόμαστε ΗΠΑ και Ισραήλ»

Τι ανέφερε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών

Ιράν: Ζητάει την έγκριση του ΟΗΕ για την τελική συμφωνία – «Δεν εμπιστευόμαστε ΗΠΑ και Ισραήλ»
EPA
DEBATER NEWSROOM

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την επικύρωση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αφού διαπραγματευτεί μια τελική συμφωνία που θα καλύπτει το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η τελική συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά από περίοδο 60 ημερών», λέει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «θα μάθει από την εμπειρία του παρελθόντος».

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Αυτό το σχόλιο φαίνεται να αναφέρεται στην αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018 από την προηγούμενη πυρηνική συμφωνία που υπέγραψε το Ιράν με τις δυτικές δυνάμεις το 2015.

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