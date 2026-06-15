Ιράν: Ζητάει την έγκριση του ΟΗΕ για την τελική συμφωνία – «Δεν εμπιστευόμαστε ΗΠΑ και Ισραήλ»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι θα επιδιώξει την επικύρωση από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, αφού διαπραγματευτεί μια τελική συμφωνία που θα καλύπτει το πυρηνικό του πρόγραμμα με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

«Η τελική συμφωνία αναμένεται να εγκριθεί από ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών μετά από περίοδο 60 ημερών», λέει ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκάεϊ, σε εβδομαδιαία συνέντευξη Τύπου, προσθέτοντας ότι η Τεχεράνη «θα μάθει από την εμπειρία του παρελθόντος».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αυτό το σχόλιο φαίνεται να αναφέρεται στην αποχώρηση των ΗΠΑ το 2018 από την προηγούμενη πυρηνική συμφωνία που υπέγραψε το Ιράν με τις δυτικές δυνάμεις το 2015.