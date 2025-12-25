Άρης Μουγκοπέτρος: Συνελήφθη μετά την καταγγελία της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή

Ο Άρης Μουγκοπέτρος συνελήφθη ανήμερα των Χριστουγέννων, έπειτα από μήνυση της συζύγου του για ενδοοικογενειακή απειλή.

Σύμφωνα με το Mega, ο γνωστός μουσικός του κλαρίνου που έχασε τα δαχτυλά του σε περιστατικό με κροτίδα, πήγε στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει αρπαγή ανηλίκου. Όμως είχε προηγηθεί η μήνυση της συζύγου του και μόλις παρουσιάστηκε στο τμήμα, τέθηκε υπό κράτηση.

«Από τότε που σταμάτησα να δουλεύω λόγω της αναπηρίας μου, έχει αλλάξει όλη οικογενειακή μας κατάσταση. Επειδή δεν μπορώ να φέρω χρήματα στην οικογένειά μου. Ο μόνος στόχος είναι να δω τα παιδιά μου. Είναι Χριστούγεννα, ήθελα να δω τα παιδιά μου», είπε ο Άρης Μουγκοπέτρος στο Mega.