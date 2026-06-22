Τροχαίο στο Άργος: 70χρονη παρέσυρε και σκότωσε 83χρονο πεζό

Μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε στην άσφαλτο μετά από τροχαίο στο Άργος που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 83χρονου που παρασύρθηκε από 70χρονη οδηγό.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στο 2ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Άργους – Τρίπολης ΙΧ που οδηγούσε 70χρονη παρέσυρε 83χρονο πεζό, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό του.

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Ο 83χρονος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο του Άργους όπου υπέκυψε στα τραύματα του λίγο αργότερα.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί το Τμήμα Τροχαίας Άργους – Μυκηνών.



