Άργος: Πυροβολισμοί στη μέση του δρόμου μετά από διαλυμένο αρραβώνα

Η κεντρική πλατεία στο Άργος μετατράπηκε σε πεδίο μάχης, έπειτα από πυροβολισμούς που έπεσαν από Ρομά για έναν διαλυμένο αρραβώνα.

Οι πολίτες έντρομοι έτρεχαν να κρυφτούν ώστε να γλιτώσουν από τις αδέσποτες σφαίρες και τα αυτοκίνητα που κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα στον χώρο.

Το βράδυ της Κυριακής (18/01) σημειώθηκε το περιστατικό, κοντά στη λαϊκή αγορά του Άργους.

Σύμφωνα με όσα γράφει το patrisnews.gr, οι δύο οικογένειες Ρομά έδωσαν σε εκείνο το σημείο ραντεβού ώστε να ξεκαθαρίσουν τους λογαριασμούς τους για έναν αρραβώνα που διαλύθηκε. Όμως η κατάσταση βγήκε πολύ γρήγορα εκτός ελέγχου.

Ένα από τα οχήματα προσπαθεί να εμβολίσει το άλλο και ένας εκ των εμπλεκομένων ανοίγει πυρ. Το βίντεο που δημοσιεύει ο Anagnostis καταγράφει σκηνές απόλυτου χάους, ανεξέλεγκτης βίας και συνθήκες άκρως επικίνδυνες σε ένα από τα κεντρικότερα σημεία της πόλης.

Άντρες της Ασφάλειας Άργους και δυνάμεις της ΟΠΚΕ που έφτασαν άμεσα στο χώρο οδήγησαν σε λήξη το επεισόδιο, χωρίς να τραυματιστεί κανένας και έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για την σύλληψη των εμπλεκομένων.

Ήδη έχουν προχωρήσει σε μια σύλληψη ενός άνδρα, ο οποίος κρατείται.