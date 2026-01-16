Απίστευτο και όμως αληθινό: Ρομά έκλεψε οστά από νεκροταφείο και ζητάει λύτρα για να τα επιστρέψει

Απίστευτο και όμως αληθινό αυτό που συνέβη στους Αγίους Αναργύρους όταν Ρομά έκλεψε οστά από νεκροταφείο και ζητάει λύτρα για να τα επιστρέψει.

Συγκεκριμένα, όλα ξεκίνησαν από μια καταγγελία μιας 65χρονης Ρομα, η οποία τόνισε ότι ένας 50χρονος ομόφυλος της άρπαξε από το οστεοφυλάκιο τα οστά του νεκρού συζύγου της.

Μάλιστα, ο 50χρονος με ανάρτησή του στο Tik Tok, ζήτησε 1000 ευρώ για να τα δώσει πίσω. Την προανάκριση έχει αναλάβει το ΤΔΕΕ Αγίων Αναργύρων.