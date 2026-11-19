Πυροβολισμοί σημειώθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης, 19 Νοεμβρίου στην συμβολή Μιχαήλ Βόδα και Παιωνίου, στον Άγιο Παντελεήμονα.

Μετά από κλήση πολίτη στις Αρχές, αστυνομικές δυνάμεις έφτασαν στο σημείο, στην οδό Αχαρνών κι εντόπισαν έναν 25χρονο κουρδικής καταγωγής με τραύμα στο πόδι από σφαίρα, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον “Ευαγγελισμό”.

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Στη συνέχεια, στην οδό Παιωνίου οι αστυνομικοί εντόπισαν μέσα σε εγκαταλελειμμένο σπίτι 3 κάλυκες και ίχνη από αίμα.