Αποκλεισμένη η διέλευση οχημάτων στα Πράσινα Φανάρια στη Θεσσαλονίκη – Κλειστός για μεταφορές ο Προμαχώνας

Αποκλεισμένη παραμένει από τους αγρότες η διάβαση των οχημάτων στην περιοχή Πράσινα Φανάρια, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, του προέδρου του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέων Φυλατών, Δημήτρη Παπαδάκη, το σημείο διέλευσης είναι κλειστό και η ρύθμιση της κυκλοφορίας γίνεται από την ΕΛΑΣ ενώ, όπως είπε ο κ. Παπαδάκης, δεν αναμένεται και αύριο Δευτέρα κάποια αλλαγή στο σημείο αυτό.

Σε ότι αφορά τις κινητοποιήσεις των αγροτών στον Προμαχώνα, ο Γιάννης Τορτούρας, μέλος του Συντονιστικού του μπλόκου του Προμαχώνα, δήλωσε στο ΑΠΕ ΜΠΕ, πως η διέλευση θα παραμείνει κλειστή για φορτηγά και νταλίκες μέχρι και τις εννέα το βράδυ.

Στο μπλόκο της Εξοχής, το σημείο διέλευσης θα μείνει κλειστό μέχρι και τις δέκα το βράδυ, σύμφωνα με τον Χρήστο Τσέρνιο, πρόεδρο του Κτηνοτροφικού Συλλόγου Κάτω Νευροκοπίου. Στις επτά το απόγευμα, οι αγρότες έχουν προγραμματίσει γενική συνέλευση, όπως είπε ο κ. Τσέρνιος στο ΑΠΕ ΜΠΕ.

Τρίκαλα: Ανυποχώρητοι οι αγρότες στα μπλόκα της Δυτ. Θεσσαλίας

Ανυποχώρητοι παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65, οι οποίοι μέσα από καθημερινές συνελεύσεις ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων αλλά και για νέες δράσεις, υλοποιώντας τις αποφάσεις της Πανελλαδικής σύσκεψης των μπλόκων.

Οι αγρότες δηλώνουν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους, τονίζοντας πως είναι για αυτούς ένας αγώνας επιβίωσης και θα συνεχίσουν, όπως τονίζουν, πιο αποφασιστικά.