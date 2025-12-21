Αγρότες άνοιξαν τα διόδια των Αφιδνών παρά τις προειδοποιήσεις για εισαγγελική παρέμβαση (βίντεο και φωτογραφίες)

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες, ανοίγοντας τα διόδια παρά τις προειδοποιήσεις για εισαγγελική παρέμβαση.

Συγκεκριμένα, αγρότες από Χαλκίδα και Θήβα άνοιξαν τις μπάρες στα διόδια των Αφιδνών. Θα μείνουν για δύο ώρες ενώ δηλώνουν πως δεν τους φοβίζει τυχόν εισαγγελική παρέμβαση.

Την ίδια ώρα, οι αγρότες της Αταλάντης, στις 6 το απόγευμα, σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας, σε μια συμβολική κίνηση διαμαρτυρίας, όπως δηλώνουν οι ίδιοι.

Έτσι, η διέλευση των οχημάτων πραγματοποιείται ελεύθερα και χωρίς καταβολή διοδίων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Νωρίτερα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Αταλάντης, μετέφεραν ορισμένα από τα τρακτέρ τους και τα Ι.Χ. οχήματα τους στον σταθμό των διοδίων, προχώρησαν σε αποκλεισμό και τελικά σήκωσαν τις μπάρες των διοδίων.

Οι αγρότες δηλώνουν ότι θα συνεχίσουν με παρόμοιες δράσεις.

Παράλληλα, έχει προαναγγελθεί νέος τρίωρος αποκλεισμός της υψηλής γέφυρας της Χαλκίδας για αύριο, από τις 18:00 έως τις 21:00, με ταυτόχρονο κλείσιμο των παρακαμπτήριων οδών, γεγονός που αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά κυκλοφοριακά προβλήματα.

Υπενθυμίζεται ότι στη συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στη Νίκαια και ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από μία ώρα, οι αγρότες αποφάσισαν να προχωρήσουν σε 24ωρο αποκλεισμό των σηράγγων των Τεμπών, αύριο Δευτέρα.

Ο αποκλεισμός θα ξεκινήσει στις 10:30 το πρωί και θα αφορά αποκλειστικά τα φορτηγά οχήματα, ενώ θα επιτρέπεται η διέλευση των εκδρομέων, όπως είχε προαναγγελθεί. Την Τρίτη οι δρόμοι θα ανοίξουν πλήρως για το κοινό, με τους αγρότες να παραμένουν στο σημείο.

Στα μπλόκα του Μπράλου και της Αταλάντης, μετά τον χθεσινό αποκλεισμό όλων των παράδρομων, σήμερα δεν έχουν προγραμματιστεί νέες παρεμβάσεις. Όπως εξηγούν οι αγρότες, λόγω της αυξημένης κυκλοφορίας επιτρέπεται προσωρινά η διέλευση από παράδρομους που χθες ήταν κλειστοί.

Ανάλογη εικόνα επικρατεί και στα μπλόκα Κάστρου Βοιωτίας και Θήβας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται χωρίς νέους αποκλεισμούς, ενώ μέσα στην ημέρα αναμένονται γενικές συνελεύσεις για επανεκτίμηση της στάσης τους.

Οι αγρότες επισημαίνουν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών τα μπλόκα σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα θα παραμείνουν ενεργά, μέχρι να υπάρξουν, όπως τονίζουν, ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.