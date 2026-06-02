Χρηματιστήριο: Στις 2.386,52 μονάδες ο Γενικός Δείκτης Τιμών – Άνοδος 0,58%

Ανοδικά κινούνται οι τιμές των μετοχών στη χρηματιστηριακή αγορά, ενώ ανακάμπτουν οι ευρωπαϊκές αγορές μετά τη χθεσινή υποχώρηση με την προσοχή στραμμένη στις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

O Γενικός Δείκτης Τιμών στις 15:15, διαμορφώνεται στις 2.386,52 μονάδες σημειώνοντας άνοδο 0,58%.

Η αξία των συναλλαγών ανέρχεται στα 191,75 εκατ. ευρώ.

Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημειώνει άνοδο σε ποσοστό 0,60%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης ενισχύεται σε ποσοστό 0,10%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές της Elvalhalcor (+4,16%), της Motor Oil (+3,79%) και της Allwyn (+3,73%).

Αντιθέτως τη μεγαλύτερη πτώση καταγράφουν οι μετοχές της Aktor (-2,70%), της Τιτάν (-2,20%), της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-1,96%) και της Optima Bank (-1,88%).

Τον μεγαλύτερο όγκο συναλλαγών παρουσιάζουν η Alpha Bank και η Εθνική διακινώντας 3.390.170 και 3.059.185 μετοχές, αντιστοίχως.

Τη μεγαλύτερη αξία συναλλαγών σημειώνουν η Εθνική με 45,34 εκατ. ευρώ και η ΔΕΗ με 26,76 εκατ. ευρώ.

Ανοδικά κινούνται 61 μετοχές, 50 πτωτικά και 14 παραμένουν σταθερές.

Τη μεγαλύτερη άνοδο καταγράφουν οι μετοχές: Safe Bulkers (+10,53%) και Τρία Άλφα (κ) (+10,00%).

Τη μεγαλύτερη πτώση σημειώνουν οι μετοχές: Doppler (-8,60%) και Ιντερτέκ (-4,17%).

Ξεκίνησε σήμερα η παράλληλη διαπραγμάτευση και στην Αθήνα της εισηγμένης στο NYSE ναυτιλιακής εταιρείας Safe Bulkers. Συγκεκριμένα εισάγονται 101.826.580 κοινές μετοχές στην Κύρια Αγορά με τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης στα 5,70 ευρώ ανά μετοχή, επίπεδο που αντιστοιχεί στην τιμή κλεισίματος των μετοχών της στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (NYSE) στις 1 Ιουνίου 2026, ύψους 6,62 δολαρίων, μετά τη μετατροπή σε ευρώ με βάση την ισοτιμία αναφοράς EUR/USD που δημοσίευσε η ΕΚΤ την ίδια ημέρα. Η τιμή της μετοχής διαμορφώνεται στα 6,30 ευρώ με κέρδη σε ποσοστό 10,53%.