Απίστευτο και όμως ελληνικό: Φοιτητής αντέγραψε το ΑΙ, κόπηκε και η μητέρα του ζήτησε τα «ρέστα» από τον καθηγητή

Ένα κωμικοτραγικό γεγονός αποκάλυψε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε ανάρτηση του, σχετικά με έναν φοιτητή που «κόπηκε» επειδή αντέγραφε από το ΑΙ.

Ο φοιτητής στην αρχή έστειλε email στον καθηγητή ώστε να διαμαρτυρηθεί, με τον διδάσκων να του προτείνει να εξεταστεί προφορικά.

Στη συνέχεια ο φοιτητής συμφώνησε με την προφορική εξέταση, ωστόσο όταν έφτασε η μέρα αντί για αυτόν εμφανίστηκε η μητέρα του, η οποία είχε μαζί της μία ακόμη γυναίκα. Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου Κρήτης, οι δύο γυναίκες «επεσήμαναν πολλές φορές με νόημα την ιδιότητα και το λειτούργημα που ασκούν θεωρώντας πως μάλλον θα φοβηθώ ή με κάποιο τρόπο θα θελήσω να επωφεληθώ από αυτό και έτσι θα αλλάξω γνώμη».

Οι δύο γυναίκες ζητούσαν από τον καθηγητή να κάνει αναβαθμολόγηση του γραπτού του φοιτητή. «Σήμερα, για πρώτη φορά στα 23 συναπτά έτη που διδάσκω στο Πανεπιστήμιο Κρήτης εμφανίστηκε γονέας φοιτητή που μου ζήτησε να ξαναδώ το γραπτό και να αναθεωρήσω την βαθμολογία μου».

«Μην αναρωτιέστε αν άλλαξα γνώμη για τη βαθμολογία. Αναρωτηθείτε καλύτερα τι δουλειά και τι ζημιά κάνουν πραγματικά αυτές οι δύο κυρίες» είπε ο καθηγητής στο τέλος της ανάρτησης του.