Ελένη Πορτάλιου: Πέθανε η εμβληματική προσωπικότητα της Αριστεράς και καθηγήτρια του ΕΜΠ

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών η Ελένη Πορτάλιου, καθηγήτρια του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου.

Η Ελένη Πορτάλιου ήταν καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική Σχολή του ΕΜΠ και διετέλεσε πρόεδρος του ΣΑΔΑΣ (Σύλλογος Αρχιτεκτόνων), σε νεαρή ηλικία.

Δραστηριοποιήθηκε πολιτικά στον χώρο της ανανεωτικής αριστεράς: ΚΚΕ Εσωτερικού, ΑΚΟΑ και αργότερα ΣΥΡΙΖΑ. Υπήρξε δημοτική σύμβουλος Αθήνας (2010–2014) με την παράταξη «Ανοιχτή Πόλη».

Συλλυπητήρια μηνύματα απέστειλαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και ΜέΡΑ25 στα οποία εξήραν την πολιτική και κοινωνική δράση της εκλιπούσας.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ

«Αποχαιρετούμε με θλίψη και σεβασμό την Ελένη Πορτάλιου, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 79 ετών.

Η Ελ. Πορτάλιου αποτέλεσε μία από τις πιο εμβληματικές προσωπικότητες στον χώρο της ριζοσπαστικής Αριστεράς. Εντάχθηκε στην Αριστερά από νεαρή ηλικία. Κατά τη διάρκεια τη δικτατορίας, υπέστη διώξεις συλλήψεις και φυλακίσεις. Η μακρόχρονη καριέρα της ως καθηγήτρια στο Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου συνδέθηκε με την πρωτοπόρα έρευνα και τη μέριμνα για τη διδασκαλία, τις φοιτήτριες και τους φοιτητές του Τμήματος της.

Η Ελ. Πορτάλιου υπήρξε μια διανοούμενη της Αριστεράς που συνδύαζε τη στέρεη θεωρητική συγκρότηση με τους κοινωνικούς, συνδικαλιστικούς και πολιτικούς αγώνες. Οι μάχες για την πόλη, οι φεμινιστικές συλλογικότητες, οι συνδικαλιστικοί αγώνες του πανεπιστημίου και του κλάδου των μηχανικών και βεβαίως η αυτοδιοίκηση υπήρξαν πεδία που η Ελ. Πορτάλιου άφησε το δικό της ξεχωριστό στίγμα. Στις δημοτικές εκλογές του 2010, η Ελ. Πορτάλιου ήταν η επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης και υποψήφια δήμαρχος για τον Δήμο Αθηναίων.

Απευθύνουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στους οικείους της.»

Η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς

«Πατρίδα μου είναι ο κατοικημένος κόσμος της μνήμης, ατομικής και συλλογικής».

Με αυτή τη φράση, που είχε πει η ίδια, αποχαιρετούμε την Ελένη Πορτάλιου, αρχιτέκτονα, ομότιμη καθηγήτρια του ΕΜΠ, διανοούμενη της Αριστεράς, και άνθρωπο των κινημάτων.

Η Ελένη Πορτάλιου δεν αντιμετώπισε ποτέ την πόλη ως ουδέτερο χώρο. Την είδε ως πεδίο μνήμης, σύγκρουσης, συμμετοχής και συλλογικής ζωής. Υπερασπίστηκε τον δημόσιο χώρο, το δημόσιο πανεπιστήμιο, την αυτοδιοίκηση και το περιβάλλον. Ήταν από τους ανθρώπους που ένωσαν τη σκέψη με τη δράση και που δεν μίλησαν απλώς για τα κινήματα, αλλά στάθηκαν μέσα σε αυτά.

Η Νέα Αριστερά αποχαιρετά με βαθιά θλίψη την Ελένη Πορτάλιου και εκφράζει τα θερμά της συλλυπητήρια στους οικείους της.»

Η ανακοίνωση του ΜέΡΑ25

«Το ΜέΡΑ25 αποχαιρετά με συγκίνηση την Ελένη Πορτάλιου

Με ιδιαίτερη θλίψη πληροφορηθήκαμε τον θάνατο της Ελένης Πορτάλιου σε ηλικία 79 ετών. Η Ελένη Πορτάλιου υπήρξε σημαντική προσωπικότητα της Αριστεράς, της αυτοδιοίκησης και του δημόσιου πανεπιστημίου, αλλά ακόμα περισσότερο άνθρωπος γνήσιος, καθαρός και πάντα από τη σωστή πλευρά: Της Αντίστασης, της Αλληλεγγύης, της Ανθρωπιάς, της Ανιδιοτέλειας.

Καθηγήτρια στην Αρχιτεκτονική του ΕΜΠ, διαβασμένη, σπουδαία επιστημόνισσα, με έργο επικεντρωμένο στον δημόσιο χώρο και το αστικό περιβάλλον. Οξύνους, μαχητική, αεικίνητη, επίμονη, πεισματάρα, ποτέ πρόχειρη, πάντα με επιχειρήματα και πρόταση, πρωταγωνίστησε σε κινήματα πόλης, οικολογικά και φιλοζωικά κινήματα.

Υπερασπίστηκε πάντα με ζέση την έννοια του δημοσίου, από τις δημόσιες υποδομές μέχρι το δημόσιο πανεπιστήμιο, ως απαραίτητα συστατικά της δημοκρατίας, πάντα στην πλευρά των φτωχών, των καταπιεσμένων, των περιθωριοποιημένων. Αγαπούσε πολύ τη δουλειά της, τις συνεργάτιδές της, τους φίλους της και τους συντρόφους της, την ομορφιά, τη ζωή.

Ο χαμός της προκαλεί μεγάλη θλίψη και η απώλειά της θα είναι αισθητή.

Το ΜέΡΑ25 εκφράζει τα συλλυπητήρια του στους οικείους της.

Καλό ταξίδι Ελένη μας.»