ΕΛΛΑΔΑ

Απεργία ΣΕΗ: Έκλεισαν τα θέατρα και βγήκαν στους δρόμους οι ηθοποιοί (εικόνες)

Ζητούν να υπογραφεί υποχρεωτική Συλλογική Σύμβαση για όλο τον κλάδο

Απεργία ΣΕΗ: Έκλεισαν τα θέατρα και βγήκαν στους δρόμους οι ηθοποιοί (εικόνες)
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
DEBATER NEWSROOM

Απεργιακή συγκέντρωση στο κέντρο της Αθήνας πραγματοποίησε το σωματείο των ηθοποιών ζητώντας να θεσπιστεί συλλογική σύμβαση εργασίας για όλο τον κλάδο.

Ένα μεγάλο τσουκάλι με ζεστό κρασί έχει στηθεί στο πεζοδρόμιο της Βουκουρεστίου για να ζεστάνει τους ηθοποιούς που κάνουν απεργία.

Οι καλλιτέχνες που παίρνουν μέρος στην απεργιακή κινητοποίηση μοίραζαν κείμενα και συζητούσαν με τους περαστικούς, εξηγώντας γιατί τα θέατρα είναι κλειστά το σαββατόβραδο.

Βασικό ζητούμενο είναι η υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας μεταξύ άλλων αιτημάτων που αφορούν τις απλήρωτες πρόβες και καλύτερες συνθήκες εργασίας για μία δουλειά από την οποία θα μπορούν ζήσουν.

Δείτε φωτογραφίες από την συγκέντρωση:

(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
(ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI)
