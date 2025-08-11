Κηδεία Λένας Σαμαρά: Η στιγμή που φτάνουν στο Α’ Νεκροταφείο Αντώνης και Γεωργία Σαμαρά – “Κουράγιο…” (βίντεο)
Ράκος οι γονείς και ο αδελφό της άτυχης 34χρονης
Βουβός θρήνος επικρατούσε από νωρίς στο Α΄ Νεκροταφείο, στην εξόδιο ακολουθία για τη Λένα Σαμαρά, την κόρη του πρώην πρωθυπουργού που πέθανε ξαφνικά την περασμένη Πέμπτη σε ηλικία 34 ετών.
Τραγικές φιγούρες οι γονείς της άτυχης κοπέλας, Αντώνης Σαμαράς και Γεωργία, που έφτασαν στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων για να αποχαιρετήσουν την κόρη τους, καθώς και ο γιος τους Κώστας.
Ο πρώην πρωθυπουργός έφτασε στον χώρο με τον γιο του και έγινε δεκτός με χειροκροτήματα από όσους βρίσκονταν στο Α΄ Νεκροταφείο, ενώ ακούστηκε να του φωνάζουν «κουράγιο…».
Η σύζυγος του είχε φτάσει λίγο νωρίτερα στην εκκλησία, συντετριμμένη και μη μπορώντας να πιστέψει ότι έφυγε από τη ζωή τόσο άδικα η κόρη της.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με ανακοίνωσή της η οικογένεια Σαμαρά ζήτησε, από όσους επιθυμούν, να ενισχύσουν φορείς με κοινωφελείς σκοπούς και δραστηριότητα αντί στεφάνου στην κηδεία της Λένας Σαμαρά.
